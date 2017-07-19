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TEKNOLOJİ

Facebook Instant Articles'a paralı üyelik geliyor

Sosyal ağ, haberleri ve makaleleri daha hızlı görüntelemek için bünyesinde gösterdiği Instant Articles standardına ücretli üyelik özelliği eklemeye hazırlanıyor

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:21:25 Güncelleme: 17:34:39 HABERTURK.COM

Şirketin haber hizmetlerinin başındaki Campbell Brown'ın dün gerçekleşen bir konferansta açıkladığı gelişme, The Street'in haberine göre sene sonunda devreye girecek.

Yeni özellik var olan Instant Articles özelliğiyle bütünleşik çalışırken, yayıncılar ayda 10 yazı okuyan kullanıcıları, dijital bir abonelik almaya yönlendirebilecek. Satın almayanlar ise aynı kaynaktan daha fazla makale görüntüleyemeyecek.

Brown'a göre, yeni abonelik özelliği, yayımcıların lobisi sonucunda gerçekleşti. Ekimde teste girecek özellikle Facebook'un gelir paylaşımında nasıl bir yer alacağı ise şimdilik belirsiz.

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