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TEKNOLOJİ

Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Dünya genelinde sosyal medya devi Facebook'a erişim sorunu yaşıyor. Yaşanan bağlantı sorunu akıllara "Facebook çöktü mü?" sorusunu getirdi. Peki Facebook ne zaman düzelecek?

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 22:04:12 Güncelleme: 22:10:08

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan sosyal medya devi Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Facebook'a giremediklerini ve bağlantı sorunu yaşadıklarını bildiriyor.

Sosyal medya devi Facebook'a yaklaşık 1 saattir erişim sorunu yaşanıyor. Facebook'a girmeye çalışan kullanıcılar "Service Unavailable" uyarısıyla karşılaşıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinden sorun yaşayan kullanıcılar, Twitter üzerinden Facebook'a erişemediğini bildiriyor.

Facebook sistem durumuna bakıldığında ise saat 21:00'dan sonra 200'den fazla erişim sorunu probleminin raporlandığı gözlemlenebiliyor.

Aynı zamanda Facebook'ta yaşanan bağlantı sorununun Avrupa sunucularından kaynaklandığı da bildiriliyor.

Konuyla ilgili Facebook yetkililerinden açıklama gelmedi ancak kullanıcılar Twitter üzerinden attıkları tweet'lerle sorunun devam ettiğini ve bağlantı sorununun ara ara düzeldiğini ifade ediyor.

İşte Facebook'ta erişim sorunu yaşayan kullanıcılar tarafından atılan bazı tweet'ler;

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