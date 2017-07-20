iPhone veya iPad’inizi hacker’lardan korumak için cihazınızı iOS 10.3.3’e güncelleyin

Şu günlerde iOS 11 için hummalı bir çalışma içerisinde olan Apple bu uğraş esnasında kritik bir açığı kapattı. Yayınlanan iOS 10.3.3 ile 46 ayrı açık kapatılıyor. Kapatılan açıklardan bazıları çok kritik. Saldırganların açık olan cihazda zararlı kod çalıştırmalarına imkan veren açığı kapatmak için güncellemeyi ilk fırsatta yapmalısınız.

138 Megabayt boyutundaki güncelleme Safari ve Mesajlar başta olmak üzere bir dizi detayı güvenlik açısından ilgilendiriyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama kablosuz ağ kullanımı esnasında olabilecek tehditlerin de bertaraf edilmesini sağlıyor.

Güncellemeyi iki yolla yapabilirsiniz. Biri en çok kullanılan kablosuz ağ üzerinden sistem ayarlarında genel sekmesinin altında yer alan yazılım güncelleme seçeneği, diğeri ise iPhone, iPad veya iPod Touch’ınızı bilgisayara bağlayarak, Apple’dan indirdiğiniz güncelleme dosyasını iTunes üzerinden cihaza kurma seçeneği…

Güncellemede görsel açıdan tek yenilik var. 12.9 inçlik iPad Pro için yeni duvar kağıtları.

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