TEKNOLOJİ

Dünyanın en pahalı 10 uçağı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 13:01:16

  • 1 Dünyanın en pahalı 10 uçağı
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    Havayolu taşımacılığı her geçen süre daha da gelişiyor. Sıradan insanlar havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarını kullanırken, zenginler ise kendi zevklerine göre kişiselleştirdikleri lüks jetleriyle seyahat yapıyor.

  • 2 Dünyanın en pahalı 10 uçağı
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    Buna bir de ülke donanmalarının envanterlerindeki uçakları eklersek, ortaya milyarlarca dolar değerinde bir sektör çıkıyor. The Richest sitesi dünyanın en pahalı 10 uçağını araştırdı. İşte o servet değerindeki o uçaklar...

  • 3 Dünyanın en pahalı 10 uçağı
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    10. BOEING 747-8 VIP – 153 milyon dolar

  • 4 Dünyanın en pahalı 10 uçağı
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    Boeing 747-8 VIP “Dreamliner” olarak da adlandırılan uçak Hong Konglu milyarder Joseph Lau'ya ait. Bu uçak Lau, daha konforlu yolculuk yapabilsin diye son teknoloji ve tasarımlarla imal edildi.

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    Hong Konglu işadamı, uçağa fazladan abartılı eklemeler yaptığı için uçakta az koltuk bulunuyor. Uçağın orijinalinde ise 467 yolcu koltuğu bulunuyor.

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