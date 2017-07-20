TEKNOLOJİ
Dünyanın en pahalı 10 uçağı
20 Temmuz 2017 Perşembe, 13:01:16 | Güncelleme: 16:19:34
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Havayolu taşımacılığı her geçen süre daha da gelişiyor. Sıradan insanlar havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarını kullanırken, zenginler ise kendi zevklerine göre kişiselleştirdikleri lüks jetleriyle seyahat yapıyor.
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Buna bir de ülke donanmalarının envanterlerindeki uçakları eklersek, ortaya milyarlarca dolar değerinde bir sektör çıkıyor. The Richest sitesi dünyanın en pahalı 10 uçağını araştırdı. İşte o servet değerindeki o uçaklar...
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10. BOEING 747-8 VIP – 153 milyon dolar
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Boeing 747-8 VIP “Dreamliner” olarak da adlandırılan uçak Hong Konglu milyarder Joseph Lau'ya ait. Bu uçak Lau, daha konforlu yolculuk yapabilsin diye son teknoloji ve tasarımlarla imal edildi.
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Hong Konglu işadamı, uçağa fazladan abartılı eklemeler yaptığı için uçakta az koltuk bulunuyor. Uçağın orijinalinde ise 467 yolcu koltuğu bulunuyor.
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9. BOEING 747-400 CUSTOM – 220 milyon dolar
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Boeing 747-400’ün özelleştirilmiş versiyonu, Suudi Arabistan Prensi El-Velid bin Talal’a aittir.
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Prens, 2003 yılında uçağı satın aldıktan sonra iki lüks yatak odası, 14 kişilik yemek masası, hatta uçağın ortasına bir de taht ekletti.
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Taht yüzde 100 altından yapılmış.
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Uçaktaki toplantı salonu.
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8. E-2D ADVANCED HAWKEYE – 232 milyon dolar
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Sıra dışı bir görünüme sahip olan bu askeri uçak, Grumman Aircraft Company tarafından geliştirildi.
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ABD donanmasına ait bu uçak, tüm hava şartlarına dirençli olarak üretildi. Bu uçak erken uyarı (AEW) sistemi, ciddi gelişmiş APY-9 radar sistemi, gelişmiş bir radyo paketi, entegre uydu haberleşme yeteneği, turbo prop motorları, ve gelişmiş elektronik taraması gibi özelliklere sahip.
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E-2D, şirketin üretmiş olduğu keşif amaçlı son uçaktır.
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7. Boeing 747-430 Custom – 233 milyon dolar
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Orijinal uçak yaklaşık 100 milyon dolar değerinde. Fakat uçağın sahibi olan Brunei Sultanı, uçağın bazı bölümlerinde altın kullandığı için uçağın yapılışına, 130 milyon dolar daha harcadı.
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Oturma odası, yatak odası ve banyonun tamamı altın ve Lalique kristalinden dekore edilmiştir.
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Uçağın lavaboları bile sert altından yapılmış.
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6. P-8A Poseidon – 290 milyon dolar
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Boeing tarafından ABD Donanması için geliştirildi. P-8A Poseidon, gezegendeki en iyi savunma uçaklarından biri olarak; anti-denizaltı savaş, anti-yüzey savaş ve yasak nakliye ile iletişim halindedir.
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Uçak, su bombası, SLAM-ER füzeleri, Harpoon anti-gemi füzeleri gibi mühimmatları taşıyor.
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5. C-17A Globemaster III – 328 milyon dolar
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Boeing'in ürettiği bu uçak, ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen en büyük askeri nakliye uçaklarından yalnızca biri.
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C-17A, stratejik ve taktik hava ikmal görevleri, asker ve kargo taşıma işlemleri, tıbbi tahliye ve paraşütle atlama aktiviteleri için kullanılıyor.
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Şu anda ABD Hava Kuvvetleri'nin envanterinde, 180-210 adet C-17A bulunuyor.
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Uçağın içinden bir görüntü.
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4. F-22 Raptor – 350 milyon dolar
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5'inci nesil savaş uçağı kategorisinde yer alan F-22 Raptor, dünyanın en iyi ve en pahalı muharebe uçağı olarak kabul edilir.
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Tek koltuklu ve çift motorlu olan bu savaş uçağı; Lockheed Martin tarafından yalnızca ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir.
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3. Airbus A340-300 Custom – 350-$500 milyon dolar
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Özelleştirilmiş Airbus A340-300, Rusya’nın zengin işadamlarından Alisher Usmanov’a ait.
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Uçağın orijinal hali 238 milyon dolar değerinde, fakat Alisher Usmanov uçağı lüks iç dekorasyon ve teknoloji ile özelleştirerek değerini katlamıştır.
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Uçağın fiyatı 350 milyon $ ile 500 milyon $ arasında değişmektedir.
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Bu süper jet, 375 yolcu taşıma kapasitesine sahip ve 14.484 kilometre menzil yol gidebiliyor.
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2. Airbus A380 Custom – 500 milyon dolar
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İşte dünyanın en pahalı özel jeti...
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Lüks uçakta; iki araba garajı, birden fazla yatak odası, banyolu bir oda ve “sağlıklı yaşam alanı” gibi olanaklar mevcut.
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Uçağın içinden bir görüntü.
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1. B-2 Spirit Stealth Bomber – 2.1 milyar dolar
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B-2 Spirit Stealth Bomber, şimdiye kadar yapılmış olan en pahalı uçak unvanını elinde bulunduruyor.
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Uçak; stratejik bombardıman, uçaksavar ve savunma için gizli teknolojilere sahiptir. Ayrıca bu savaş aracı, nükleer silah taşıyabiliyor.
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Northrop Grumman ve Boeing tarafından geliştirilen uçak Irak ve Afganistan’da yaygın olarak kullanılmıştır.
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