YouTube, bugün yaptığı açıklamayla, radikal mesajlar veren ve terörü destekleyen, terör örgütlerinin propagandası niteliğindeki videolar yerine, terör karşıtı içerikler ekrana getireceğini duyurdu.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ YÖNTEM

Sosyal ağ bunun için Yönlendirme (Redirect) metodu kullanacak. Google'ın Jigsaw ekibi, Moonshot CVE adlı bir şirketle beraber çalışarak bu yöntemi geliştirdi. Radikal grupların mesajlarını yaymak için nasıl çalıştıklarını inceleyen Moonshot CVE ile ortaklık sonrasında hazırlanan yöntem, erken aşamada olsa dahi, Google tarafından devreye alındı. Şirket, İngilizce dışındaki aramalarda da yöntemin etkili olmasını umuyor.

YAPAY ZEKA VE İNSAN GÜCÜYLE...

Bunun için de makine öğrenimi kullanılıyor. Sistem otomatik olarak öğreniyor ve dinamik olarak aranacak sözcükler listesini güncelliyor. Şirket, bu konuda uzman olan sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışarak terör karşıtı mesajlar veren videolar hazırlayacak. Bu videolarla örgüt propagandasına kapılan kişilere ulaşmak hedefleniyor. Her aşamadaki kişiye ulaşmak isteyen Google, bir yandan bu yöntemin ne kadar etkili olacağını da ölçecek.

Google, YouTube için sadece yapay zekadan destek almıyor. Verilen bilgiye göre, bu videoları işaretlemek için oluşturulan ekip de büyüyor.

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