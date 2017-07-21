Shadow Warrior oyunu Humble Bundle'da ücretsiz

Bu ayın başlarında, orijinal, 1997 yapımı Shadow Warrior GOG'da ücretsiz olarak açıldı. Şimdi ise Humble Bundle’dan gelen bir hamleyle 2013 yılı yeniden yapımı olan Shadow Warrior ücretsiz alınabiliyor. Oyun, Bundle mağazasında 22 Temmuz saat 10: 00'a kadar film müziği, çizimlerin yer aldığı e-kitabı ve benzersiz silahlarla bezenmiş özel sürümü ücretsiz olarak sunuluyor.

İlginç bir hikaye ve iyi bir oynanışa sahip olan Shadow Warrior oyunu güncellenmiş yapısıyla ücretsiz verilmeyecek kadar iyi. Zaten oyun da kısa bir süre için ücretsiz. Aynı oyun Steam’de şu an 75 TL fiyat etiketine sahip. En azından bu yazıyı yazarken 75 TL idi ama yakın zamanda bu oyuna bir indirim daha gelebilir. Öyle ya da değil, kalan sürede ücretsiz fırsatından faydalanmak isteyebilirsiniz. Ancak oyunun 18 yaşı sınırı olduğunun altını önemle çizelim. Bu açıdan oyunda şiddet seviyesi oldukça yüksek.

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Oyunu ücretsiz edinmek için humblebundle.com'a gidin, "add to cart - sepete ekle" yazan yere tıklayın ve alın. Oyuna para harcamayacağınız için Humble Bundle’ın kuruluş amacına uygun olarak yardımda bulunmak için oraya kadar girmişken isterseniz aralarında God Eater 2: Rage Burst, Tales of Berseria, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, Dragon Ball Xenoverse ve anime oyunlarının olduğu Bandai Namco Anime Sale'e bir göz atabilirsiniz. 24 Temmuz'a kadar satışa sunulan oyunlarda yüzde 75’e varan indirimler söz konusu.

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