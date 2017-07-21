Bir makale ile 2 Ağustos'ta düzenlenecek bilgisayar grafikleri fuarı SIGGRAPH 2017'de tanıtılması hedeflenen yeni teknolojinin tanıtımında ABD'nin eski başkanı Barack Obama, terörizm, baba olmak, iş imkanları ve diğer konularda konuşuyor.

Teknolojinin uygulanması için Barack Obama'nın konuşmalarının videoları sisteme yüklenmiş ve buradan dudak hareketlerini algılayan sistem, yüklenen yeni seslere göre dudak eşleştirmesi yapılmış bir video çıkışı veriyor. Sistem, kafa ve dudak hareketlerini ayrı ayrı aldığından, ortaya kusursuza yakın sonuçlar çıkabiliyor.

ASIL AMACI FİLMLER, OYUNLAR VE İNTERNET GÖRÜŞMELERİ

Bu teknoloji ile artık hayatta olmayan oyunculara yeni filmlerde ya da videolarda yer vermek, basit birkaç video çekimi ile oyuncuların daha fazla sahnede yer almasını sağlamak gibi kolaylıklar hedefleniyor. İleride Skype ya da Messenger gibi yazılımlardan da toplanabilecek videolarla bu sonuçlar alınabilecek. Böylece, sadece sesi karşı tarafa ileterek görüşme yapmak mümkün olabilecek.

Bugüne kadarki sistemlerde sesten videoya dönüşümde, birden fazla kişinin aynı şeyleri defalarca söyleme süreci videoya alınarak, her ses için korelasyonlar hesaplanıyordu. Bu da zaman alan ve mâliyetli bir süreç anlamına geliyordu.

GEREKEN VİDEO MİKTARI 14'TE 1'E İNDİ

Şimdi ise önceden 14 saatte öğrenilen eşleşme, bir saatlik video ile gerçekleştirilebiliyor. Samsung, Google, Facebook, Intel ve UW Animasyon Araştırma Laboratuvarı tarafından fonlanan projede, özellikle kötü niyetli kullanım olmasını engellemek için Obama'nın daha önceki konuşmalarından, kendi söylediği kelimeler alınarak hazırlanmış.

Ancak, özellikle yalan haberin yükselişte olduğu ve birçok sosyal ağın ve akademisyenin bununla ilgili çalışmalar yaptığı bir noktada, politikacıların söylediği birçok şeyin kötü niyetle, kolayca bir araya getirilebileceğini düşünmek için bilgisayar uzmanı olmaya gerek yok.

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