TEKNOLOJİ
Atari, Nintendo gibi eskileri Retro modelde yeniliyor
24 Temmuz 2017 Pazartesi, 00:51:38 | Güncelleme: 01:17:23
HABERTURK.COM
2600 modeliyle 1980'lerde efsaneleşen Atari yeni modeliyle eski günleri başarılı yeni bir model ile geri getiriyor
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Oyun dünyasında nostalji rüzgarları estiren akımlar sürmeye devam ediyor.
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Nintendo’dan sonra Atari de kendi klasik oyunlarının olduğu sistemi geri getiriyor.
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80’lerin en popüler oyun konsollarından biri olan ve en çok satan oyunlarıyla dikkat çeken Atari 2600 yayınlanan görsel ve videolarla dönüş sinyalini verdi.
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1982’de piyasaya çıkan son derece şık tasarımıyla dikkat çeken Atari oyun konsolu E3 2017’de duyurulduğu üzere Retro konsolla geri dönüyor.
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Ataribox adını taşıyan ürünle ilgili bilgileri ataribox.com sitesine üye olan herkese yollayan şirket, yeni Retro konsola dair dikkat çekici görseller paylaştı.
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Tıpkı 80’lerde çıkan orijinali gibi ahşap ve simsiyah çizgilerle bezenmiş yapısını koruyan bir tasarımla karşımıza çıkan üründe HDMI, 4 adet USB yuvası ve SD kart yuvası bulunuyor.
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Şimdilik konsolla ilgili fiyat, oyun ve ne zaman piyasaya çıkacağına dair bilgi bulunmuyor.
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Ancak video duyurusu da yapıldığına göre şirketin hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu söylemek mümkün.
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Fiyat ve benzeri detayların belli olmadığı ürün hakkında çok az bilgi olmasına rağmen Retro ürünlere olan ilginin yükselerek devam ettiği bir gerçek.
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1980'lerde tasarımıyla dikkat çeken Atari 2600'ün bir diğer modeli ise Darth Vader olarak adlandırılıyordu. Bakalım yeni dönemde yeni modeller planlanıyor mu?