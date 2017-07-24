TEKNOLOJİ

Atari, Nintendo gibi eskileri Retro modelde yeniliyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 00:51:38 HABERTURK.COM

2600 modeliyle 1980'lerde efsaneleşen Atari yeni modeliyle eski günleri başarılı yeni bir model ile geri getiriyor

  • 1 Atari, Nintendo gibi eskileri Retro modelde yeniliyor
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    Oyun dünyasında nostalji rüzgarları estiren akımlar sürmeye devam ediyor.

  • 2 Atari, Nintendo gibi eskileri Retro modelde yeniliyor
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    Nintendo’dan sonra Atari de kendi klasik oyunlarının olduğu sistemi geri getiriyor. 

  • 3 Atari, Nintendo gibi eskileri Retro modelde yeniliyor
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    80’lerin en popüler oyun konsollarından biri olan ve en çok satan oyunlarıyla dikkat çeken Atari 2600 yayınlanan görsel ve videolarla dönüş sinyalini verdi. 

  • 4 Atari, Nintendo gibi eskileri Retro modelde yeniliyor
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    1982’de piyasaya çıkan son derece şık tasarımıyla dikkat çeken Atari oyun konsolu E3 2017’de duyurulduğu üzere Retro konsolla geri dönüyor. 

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  • 5 Atari, Nintendo gibi eskileri Retro modelde yeniliyor
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    Ataribox adını taşıyan ürünle ilgili bilgileri ataribox.com sitesine üye olan herkese yollayan şirket, yeni Retro konsola dair dikkat çekici görseller paylaştı. 

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