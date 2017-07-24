WhatsApp iPhone sürümü güncellendi

WhatsApp için duyurulan ancak bir türlü telefonlarda göremediğimiz özelliklerden bazıları nihayet aktifleştirildi. Bunlardan ilki iki kez gündeme gelen ve farklı doküman türlerine olduğu gibi dosyalara da özgürlük tanıyacak olan özellik oldu.

Nihayet ülkemizdeki iPhone kullanıcılarının tanıştığı özelliğe göre artık her tür belgeyi göndermek mümkün. Belge göndermek için yapılan işlem ise bir sohbeti açmakla başlıyor. Daha sonra metin kutusunun solundaki artı (+) işaretine dokunup, ilgili belgeyi seçebildiğiniz uygulama güncellemesinde tüm dosya türleri desteklenmeye başladı.

Ayrıca yazılımda herhangi bir sohbeti daha kolay bulmak istiyorsanız bu güncelleme sizi de ilgilendiriyor. Yeni güncelleme ile aramakla vakit kaybetmeyi istemeyeceğiniz veya sıklıkla girdiğiniz bir sohbet grubunu konuşmaların olduğu listenin en üstüne alabiliyorsunuz. Bunu yapmak için sohbeti sağa doğru kaydırın ve daha sonra iğne simgesine dokunun.

Son ve en önemli güncellemelerden bir diğeri ise fotoğraflarla ilgili. Buna göre iPhone’daki güncelleme sonrası birden fazla fotoğraf aldığınızda artık fotoğraf grubunun üzerine dokunup kolaylıkla tümünü başkalarına yönlendirebilirsiniz.

GÜNCELLEMEYİ HEMEN İNDİRİN

whatsapp

Whatsapp Güncelleme

mesajlaşma

mesajlaşma uygulaması

iphone