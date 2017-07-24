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TEKNOLOJİ

Telegram da Snapchat'ten kopyaladı

İlk uçtan uca şifreli mesajlaşma özelliğini getiren Telegram da Snapchat'in meşhur özelliğini kopyaladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:46:24 Güncelleme: 11:12:41 HABERTURK.COM

Artık Telegram kullananlar da belirli bir süre içinde kaybolan fotoğraf ve videolar gönderebilecek. Bugüne dek gizli sohbet özelliği ile gönderilen mesajların kendini belirli bir süre sonra yok etmesi sağlanabiliyordu.

Masaüstü ve mobil cihazlardan kullanılabilen Telegram, standart mesajları ise bulut üzerinde tutarak her cihazdan kullanım olanağı veriyor.

Telegram'ın son güncellemesi, belirlenen süre içinde fotoğraf ve videoların kaybolmasını sağlıyor. Güncelleme ile fotoğraf düzenleyici de yenilenmiş. Ayrıca, büyük ve herkese açık sohbet kanallarından dosya indirmek hızlandırılmış.

 

 

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