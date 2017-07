​Apple’ın filmlere konu olan ilk karakteri sıra dışı biyografisiyle Steve Jobs olabilir. Ancak Apple ile ilgili başka servis ya da hizmetlerin filmlerde geçtiğini görebiliyoruz. Bunlar elbette çok kritik roller veya konular olmayabiliyorlar. Örneğin daha önce bulut servisi iCloud’un konu alan, başrollerinde Cameron Diaz ve Jason Segel’in oynadığı komedi türündeki “Kaset İşleri“ adlı film hatırlanabilir.

Ancak kaset işlerinde iCloud oyuncu kadrosunda değildi. Bu kez Apple ile pankreas yaptığı yıllardan The Rock (Kaya) lakabıyla bilinen, bizim ise daha çok son zamanlarda Hızlı ve Öfkeli serisinde Vin Diesel’in rakibi ve dostu rolünde bildiğimiz Dwayne Johnson’nın yaptığı bir işbirliğinin sonucu beyaz perdeye yansıyacak.

Kullanıcısını dinleyerek yardımcı olmaya çalışan Apple’ın meşhur sesli asistanı Siri, Johnson ile aynı filmde rol aldı. The Rock x Siri: Dominate The Day adlı film Apple’ın reklam amaçlı hazırladığı bir çalışma. Daha önce bir benzerini Apple Müzik servisi için Taylor Swift ile yapan şirket bu kez kısa bir çalışma yerine tam bir filme imza atmış.

Dwayne’in Facebook sayfasında “en büyük, en budalaca, en eğlenceli” olarak nitelendirdiği film YouTube sayfasından ücretsiz izlenebilecek.

Bu arada meraklıları sizden önce davranarak The Rock’la çekilen filmin konusunu Siri’ye sormuş ancak cevap alamamış. Gün içinde değişiklik olabilir ama şimdilik bir ses yok. Filmin afişine bakılırsa filmde yok, yok. Elinde iPhone 7 Plus ile görünen Dwayne Johnson belli ki Siri ile birlikte oynadığı filmden çok memnun. Film yayınlandığında Apple'ın YouTube hesabından izleyebilirsiniz. Şu an için çalışmayan ama Dwayne'in Twitter hesabından verilen kısa adres ise youtube.com/5t674r şeklinde.

