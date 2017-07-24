TEKNOLOJİ

Bu kez mecburen 'Paint terk'

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:51:11 HABERTURK.COM

Bundan 32 yıl önce Kasım 1985'te Windows 1.0 ile tanıtılan çizim programı Paint, sonbaharda çıkacak Windows 10 Sonbahar Creators Güncellemesi ile işletim sisteminden çıkartılacak. En iyi ücretsiz alternatifleri bir araya getirdik

  • 1 Bu kez mecburen 'Paint terk'
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    1985 yılının kasım ayında karşımıza çıkan yazılım, başlangıçta 1 bit monokrom (siyah beyaz) grafikler destekliyordu.

     

  • 2 Bu kez mecburen 'Paint terk'
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    Paint, aslında ZSoft Corporation tarafından hazırlanan Paintbrush yazılımının lisanslı bir sürümüydü. 

  • 3 Bu kez mecburen 'Paint terk'
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    Yazılım ilk kez Windows 1.0'da yer aldı ve o günden bugüne dek tüm Windows sürümlerinde kullanıma hazırdı.

  • 4 Bu kez mecburen 'Paint terk'
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    Yazılım, basit özellikler sunarak çizim yapmayı ya da ekran görüntüsü kaydetmeyi sağlıyordu.

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    Windows 98'a kadar JPEG dosya biçiminde kayıt yapma özelliği yoktu.

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