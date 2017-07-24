TEKNOLOJİ
Bu kez mecburen 'Paint terk'
24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:51:11 | Güncelleme: 17:34:06
HABERTURK.COM
Bundan 32 yıl önce Kasım 1985'te Windows 1.0 ile tanıtılan çizim programı Paint, sonbaharda çıkacak Windows 10 Sonbahar Creators Güncellemesi ile işletim sisteminden çıkartılacak. En iyi ücretsiz alternatifleri bir araya getirdik
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1985 yılının kasım ayında karşımıza çıkan yazılım, başlangıçta 1 bit monokrom (siyah beyaz) grafikler destekliyordu.
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Paint, aslında ZSoft Corporation tarafından hazırlanan Paintbrush yazılımının lisanslı bir sürümüydü.
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Yazılım ilk kez Windows 1.0'da yer aldı ve o günden bugüne dek tüm Windows sürümlerinde kullanıma hazırdı.
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Yazılım, basit özellikler sunarak çizim yapmayı ya da ekran görüntüsü kaydetmeyi sağlıyordu.
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Windows 98'a kadar JPEG dosya biçiminde kayıt yapma özelliği yoktu.
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Geçen yıl, Windows 10'a daha gelişmiş ve üç boyut desteği olan bir çizim programı olan Paint 3D eklendi.
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Bu zamana kadar Paint, ülkemizde de kötü grafiklerle karşılaşıldığında 'Paint terk' esprilerinin yapılmasına sebep olan, popüler, basit ve ücretsiz bir yazılımdı.
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Bu sonbaharda çıkacak Windows 10 Sonbahar Creators Güncellemesi ile Paint'in yanı sıra, Outlook Express ve reader uygulamaları da kaldırılacak.
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Paint ve Paint 3D yerine daha gelişmiş bir çizim programı kullanmak isterseniz, işte en iyi ücretsiz alternatifler...
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GIMP
Linux için tanıtılan, ancak daha sonra Windows'ta da çıkarak birçok kişiyi sevindiren GIMP, son derece gelişmiş bir çizim yazılımı.
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Eklenti ve betik desteği ile birçok özellik kazanabilen yazılım, 'Ücretsiz Photoshop' olarak da biliniyor. Bunun sebeplerinden birisi de bazı Photoshop eklentilerinin GIMP'te de kullanılabilmesi.
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Photo Pos Pro
Tek tıklamayla görsellere filtre uygulayabilen ve otomatik ayarlar yapabilen yazılım, katman ve maske desteğine de sahip.
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Tek eksiği dosyaları azamî 1.024x2.014 piksel boyutunda kayıt etmesi. Ancak 20 dolarlık tam sürümde bu sınır kalkıyor.
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Paint.NET
Aslında Microsoft'un Paint yazılımının kopyası olarak yola çıkan hizmet, güçlü bir fotoğraf düzenleme yazılımına dönüştü.
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Otomatik filtreler, elle düzenleme araçları, katmanlar, çoklu düzenleme araçları onu etkili bir çizim programı yapıyor. Ayrıca birden çok dosyayla da aynı anda çalışılabiliyor.
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Pixlr Editor
Sisteminize yazılım kurmadan, her yerden kullanabileceğiniz bir editörü tercih edeceklerin sayısı hiç de az değil. Pixlr Editor de işte tam bu ihtiyaca yanıt veren çevrimiçi bir çözüm.
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Web, masaüstü ve mobil uygulamaları bulunan yazılım, Autodesk adlı 3D yazılımlarıyla ünlü bir şirkete ait.
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GIMP'inkine benzer bir araç çubuğu sunan yazılım, buradan birçok pratik araca erişim sağlıyor. Ayrıca katman, maske gibi işlevleri de var. Tek eksiği ise çoklu dosya ile çalışmaması.
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Adobe Photoshop Express
Photoshop güzel ama hem yer kaplıyor hem de kimilerine pahalı gelebilir. Bu yüzden ücretsiz ve daha az özelliğe sahip, kırpılmış bir sürümü var.
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Photoshop Express, diğer yandan hızlıca, basit işlemler yapmak isteyenlere uygun. Bu da onu Paint'e güçlü ve ondan çok daha yetenekli bir alternatif yapıyor.
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Windows, iOS ve Android uygulamalarına sahip yazılım, fotoğraf düzenleme ve hızlı otomatik ayarlar için ideal.