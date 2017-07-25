Elektrik gitti uzayın keşfi yarım kaldı

EGE Bölgesi’nin tek, Türkiye’nin ise sayılı gözlemevlerinden biri olan Ege Üniversitesi Gözlemevi, tam 29 aydır tamir edilmeyen elektrik direği yüzünden karanlığa mahkûm oldu. Astronomi ve uzay bilimleri alanındaki araştırmalarda kullanılmak için 1965’te İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’ndeki Kurudağ Tepesi’ne kurulan Ege Üniversitesi Gözlemevi, bürokrasinin kurbanı oldu. Yıllarca Türkiye’nin en önemli bilim insanlarını yetiştiren, teleskoplarla bilimsel gözlemlerin yapıldığı tesis 2015 yılının şubat ayına kadar hem Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri’nde okuyan öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine ev sahipliği yaptı, hem de halk günleri düzenleyerek uzaya ilgi duyan insanların gök cisimlerini gözlemesine olanak sağladı. 2015’te ise şiddetli fırtınanın direği devirmesi yüzünden elektriksiz kaldı.

Gazete Habertürk'ten Melis Apaydın haberine göre sorun, bölgede arazisi olan ve kullanıcı durumundaki tüm kurumların, yapılacak ihale ile belirlenen masrafa ortak olmasıyla çözülecekti. Ancak aradan geçen 29 ayda somut bir adım atılamadı. İddiaya göre Prof. Dr. Candeğer Yılmaz’ın rektör olduğu eski üniversite yönetimi payına düşen masrafı ödemediği için ihale yapılamadı. Devrilen direk, arazisinde bulunduğu çimento fabrikası izin vermediğinden tamir de edilemedi.

ÖĞRENCILER DE ETKILENIYOR

Sorun, 2016’nın ağustos ayında göreve başlayan Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun döneminde yeniden gündeme geldi. Gözlemevine müdür olarak atanan Doç. Dr. Hasan Ali Dal tüm kurumlarla iletişime geçerek çözüm üretmeye çalıştı. Bu esnada Rektör Hoşcoşkun görevden alındı, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu geçici olarak Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı. Yaşanan yönetim değişikliği süreci yine durma noktasına getirdi.

Yaklaşık 2 yılı aşkın süredir jeneratör yardımıyla günde sadece 2 saat hizmet verebilen gözlemevinde bilimsel araştırmalar durma noktasına geldi.

Müdür Doç. Dr. Dal, gözlemevinin uzun süredir atıl durumda kaldığını belirtirken, “Süreç, birçok kurumun aynı anda elini taşın altına koyması gerektiği için bu kadar uzadı. Kısa bir süre sonra elektriğe kavuşacağımızı düşünüyoruz” dedi. Gözlemevinde jeneratörle çok kısıtlı bir çalışma imkânının olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Serdar Evren ise, “Taşıma suyla değirmen dönmez. Elektrik olmayan bir yerde bilimsel araştırma yapılır mı? Bu durum hem araştırmacıları hem de öğrencileri etkiliyor. Bir an önce düzelmeli” dedi.