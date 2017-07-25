Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, drone’lar (insansız hava aracı) için özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamasına yeşil ışık yakması sonrası, gözler Türkiye’deki drone pazarına çevrildi.

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, bireysel amaçlı ve ticari amaçlı olmak üzere ikiye ayrılan drone’lar, eğlenceden lojistiğe, savunma sanayiinden pazarlamaya kadar çok çeşitli sektörlerde kendine yer buluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017’nin ilk 5 ayında 7 milyon dolar seviyesinde drone ithalatı gerçekleşti.

Ülkemizdeki kullanımı dünyadakine paralel şekilde artan drone’ların ithalat adedi de yılın ilk 5 ayında 4 bin 200 adede yükseldi. Maliye Bakanı’nın, “Drone’ların sayısı artıyor, ÖTV gelebilir” açıklamasında değindiği sayı artışı, TÜİK verilerinde net bir şekilde görülebiliyor.

Buna göre, geçen yılın aynı döneminde 2 bin 800 drone için 4.1 milyon dolarlık ithalat yapıldığı göz önüne alındığında, drone ithalatının bir yıl içinde yüzde 50 arttığı sonucuna varılıyor. 2016’nın tümünde drone başına ithalat 2 bin dolar seviyesindeyken, 2017’nin ilk 5 ayında etiket fiyatı uygun ürünlere ilgi arttı ve bu sayı bin 600 dolar seviyesine düştü. Açıklanan rakamlara göre, Türkiye drone ithal eden ülkeler arasında 6’ncı sırada bulunuyor.

TÜRKİYE'DE 5 AYDA 4 BİN 331 ADET DRONE SATILDI

*Türkiye’nin, drone’ları da içine alan insansız hava aracı ihracatı 2017’nin ilk 5 ayında 4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DRONE SAYIMIZ ABD’NİN YÜZDE 1.08’İ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de kayıtlı drone sayısı geçen yılın sonunda 8 bin 349’u, kullanıcı sayısı ise 11 bin 839’u buldu. ABD’deki kayıt altında olan drone sayısı 770 bin adet olarak açıklanırken, 2016 sonu itibarıyla dünyada bulunan toplam drone sayısı kayıt altında olmayanlar ile birlikte 7 milyona ulaştı. Uzmanlar, 2020 yılında bu sayının 29 milyona çıkacağını belirtiyor ve dünya drone piyasasının hacminin ise yine 3 yıl içinde 12 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor.

İNGİLİZCE ERKEK ARI DEMEK

Drone,16’ncı yüzyıl İngilizce’sinde, erkek arı demek. Bir insansız hava aracına ilk kez 1935’te Amerikalılar drone ismini verdi.

İNGİLTERE 250, TÜRKİYE 500 GRAM ÜZERİNİ KAYDA ALIYOR

500 gram üstünde olan drone’ların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt ettirilerek kullanılması gerekiyor. Kayıt işlemleri online olarak gerçekleştirilebilirken, bu ürünleri satanların, alanların, üretenlerin, ithal edenlerin ve uçuranların yasa gereği sistemdeki kayıt işlemini yapmaları zorunlu. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde de drone’ların kayıt altına alınması gerekiyor.

Örneğin İngiltere’de bu sene açıklanan yeni mevzuat ile, 250 gramın üstündeki her drone’un kayıt altına alınması zorunluluğu getirildi. Türkiye’nin belirlediği ağırlığın yarısı olan bu ağırlıkta satılan pek fazla ürün olmaması, İngiltere pazarındaki hemen hemen her drone’un kayıt altına alınacağı anlamına geliyor. İngiliz hükümetinin aldığı bir başka karar ise, kullanıcıların drone uçurmadan önce birtakım testlere tutulmasını öngörüyor. Yapılan testlerde, drone ile ilgili bilgiler ölçülüyor ve uçaklara problem yaratan drone uçuşlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu testi geçemeyen kullanıcılar, yeni kurallar gereği İngiltere’de drone uçuramayacak. ABD’de ise İngiltere’den farklı olarak, bunun tersi bir tutum sergiliyor. Ticari kullanımların dışındaki drone’lara yönelik kayıt zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Önümüzdeki yıllarda ise, ABD’de tüm drone kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırması öngörülüyor.

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TEHDİT EDEN CİHAZA ETKİLİ ÇÖZÜM: DRONE SAVAR

Tehdit haline gelen uçan robotlar, ‘drone savar’lar ile etkisiz hale getiriliyor.

Drone’lar her ne kadar hobi amaçlı kullanım sayesinde popüler olduysa da, kötü amaçlı kişilerin elinde etkili birer silaha dönüşebiliyor. Bu gibi durumlarda tehdit unsuru oluşturacak olayların önüne geçmek için ‘drone savar’ adı verilen sistemler kullanılıyor. ‘Drone savar’, farklı şekillerde tasarlanırken, yaygın olarak bir tüfeğe benzer görünümde üretiliyor. Radyo frekansı kullanarak tehlike arz eden drone’u inmeye veya rota değiştirmeye zorlayan sistem, drone’u ele geçirmek ve üzerinde inceleme yapmak için de kullanılabiliyor. Bir drone savar sistem ise güçlü lazer ışını kullanarak, tehdit unsuru olan drone sistemini yakarak yok etmek için kullanılıyor. Ülkemizdeki drone savar üreticileri için ithalat yasak olup, sivil kullanım amacıyla üretilmesi ve dağıtımı da mümkün değil.

OTELE ANTİ DRONE SİLAHLI KORUMA

Davos zirvesi için olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı. Toplantıların yapılacağı otele drone saldırılarına karşı ‘drone savar’ getirtildi.

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