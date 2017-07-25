TEKNOLOJİ
Parmağı telefona dönüştüren yüzük
25 Temmuz 2017 Salı, 11:00:37 | Güncelleme: 11:13:10
HABERTURK.COM
Kickstarter'daki Orii adlı akıllı yüzük, Bluetooth kulaklıkları çöpe atacak kadar başarılı bir fikri hayata geçiriyor. Gelin özelliklerini yakından inceleyelim
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Daha önce az kullanılan bir tekniği kullanan Orii, aslında bir Kickstarter projesi.
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Yani fikri beğenenler para yatırıyor, belirlenen para toplandığında üretime geçiyor. Destekçilerine de uygun fiyatla ürüne sahip olma imkânı veriyor.
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Ürün, kemik üzerinden ses iletiyor, ancak parmağınızı kulağa tutmanız gerekiyor, zira bu mesafe son derece kısa.
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Boyutları biraz büyük, bir Bluetooth kulaklık kadar. Bu yüzden parmağa takmak için biraz garip duruyor.
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Sıçramalara karşı dayanıklı. Yani parmağınızda Orii varken elinizi yıkasanız dert olmaz ama havuza atlarsanız, cihazı bozabilirsiniz.
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Telefona bağlanarak çalışan cihaz, iOS ve Android uygulamasına sahip.
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Bu uygulama üzerinden sesli asistanı (Siri ya da Google Assistant) kullanmak mümkün oluyor. Bu da ekranı olmasa da, bazı şeyleri telefonu çıkartmadan yapmayı sağlıyor.
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Konuşma süresi sadece bir saate kadar olsa da, 45 saatlik bekleme süresiyle, sık görüşme yapmayanlar için uygun.
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Yüzük parmağıma olmazsa diye düşünmeyin, kutusundan bir boyutlandırma aparatı çıkıyor. Bununla parmağınıza göre olmasını sağlayabilirsiniz.
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Henüz fonlama süreci bitmeden gereken paradan çok daha fazlasını topladı. 30 bin dolar beklerken, 23 gün kala 134 bin dolar toplamış durumda.
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Şubat 2018'de hazır olması beklenen cihaz, erken alanlar için 119 dolar fiyata sahip olacak.