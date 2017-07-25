TEKNOLOJİ

Parmağı telefona dönüştüren yüzük

25 Temmuz 2017 Salı, 11:00:37 HABERTURK.COM

Kickstarter'daki Orii adlı akıllı yüzük, Bluetooth kulaklıkları çöpe atacak kadar başarılı bir fikri hayata geçiriyor. Gelin özelliklerini yakından inceleyelim

  • 1 Parmağı telefona dönüştüren yüzük
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    Daha önce az kullanılan bir tekniği kullanan Orii, aslında bir Kickstarter projesi.

     

  • 2 Parmağı telefona dönüştüren yüzük
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    Yani fikri beğenenler para yatırıyor, belirlenen para toplandığında üretime geçiyor. Destekçilerine de uygun fiyatla ürüne sahip olma imkânı veriyor.

  • 3 Parmağı telefona dönüştüren yüzük
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    Ürün, kemik üzerinden ses iletiyor, ancak parmağınızı kulağa tutmanız gerekiyor, zira bu mesafe son derece kısa.

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    Boyutları biraz büyük, bir Bluetooth kulaklık kadar. Bu yüzden parmağa takmak için biraz garip duruyor. 

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  • 5 Parmağı telefona dönüştüren yüzük
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    Sıçramalara karşı dayanıklı. Yani parmağınızda Orii varken elinizi yıkasanız dert olmaz ama havuza atlarsanız, cihazı bozabilirsiniz.

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