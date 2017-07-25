Elon Musk ve Mark Zuckerberg yapay zeka tartışmasına tutuştu

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, bundan birkaç gün önce, birçok bilim insanının yaptığı gibi, yapay zekadaki gelişmelerden yana endişe duyduğunu ifade etmişti.

Musk, ABD'deki eyaletlerin yapay zekayı düzenleyici kanunlar çıkarmaları gerektiğini söylemiş ve yapay zekanın insan medeniyetinin geleceği için önemli bir risk taşıdığını söylemişti.

HAWKING: İNSAN TÜRÜNÜN SON BULUŞU YAPAY ZEKA

Bu konudaki görüşler yeni değil. Daha önce aralarında Stephen Hawking'in de bulunduğu bilim insanları, yapay zekanın kendini kopyalayabilecek noktaya gelmesinin ya da kendi başına bir bilinç kazanmasının tehlikeli olduğunu bildirilerle ve görüşlerle kaydetmişlerdi.

Hatta, Stephen Hawking, bu düzeyde bir yapay zekanın insanlığın son buluşu olacağını söyleyerek, insan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etmişti.

"KORKU TACİRLİĞİNDEN YORULDUM"

Zuckerberg ise bu konuda ters bir noktada kalıyor. Elon Musk'ın gelecekten yana en büyük korkusunun yapay zeka olduğunu söylediği röportajı izlediğini ve gelecek teknolojisiyle ilgili korku tacirliğinden yorulduğunu söyledi.

Zuckerberg, "Bu konuyla ilgili görüşlerim gayet net. İyimserim. Hayırcıları ve kıyamet senaryosu uyduranları anlamıyorum. Gerçekten olumsuz ve bazı yönlerden de sorumsuz buluyorum." dedi.

Yapay zekanın kendisini endişelendirmediğini belirten Zuckerberg, sözlerine "Yapay zekanın gelecekte insanlara zarar vereceğini duyduğumda, teknolojinin her zaman iyi ya da kötü şeyler için kullanılabileceği biliyorsunuz, bu yüzden nasıl oluşturduğunuza ve nasıl kullanılacağına dikkat etmelisiniz. Fakat yapay zeka sürecini yavaşlatmayı tartışanları anlamıyorum. Gerçekten bunu aklım almıyor" şeklinde devam etti.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017

Musk ise bu konuda yanıtı geciktirmedi. Bir kullanıcının bu konuşmayla ilgili attığı bağlantıya, Mark şöyle yanıt verdi: "Bu konuyu Mark'la konuştum. Konuyu pek anlamıyor."

Zuckerberg'in buna yanıtı ne olur, belli değil ama yapay zekanın henüz bilinç kazanabileceği seviyeden uzağız. Ancak, teknolojideki ilerleme, bu süreci hızlı bir şekilde geçebilmemize sebep olabilir. Son 20 yıldaki gelişmelerin hızı, yapay zekanın beklenenden hızlı ilerlemesine sebep olabilir.

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