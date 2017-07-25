Google arama ve haritalarda afet ve acil durum uyarıları yapacak

SOS Alerts adı verilen bu yeni özellik, arama sonuçlarının tepesinde ya da haritalardaki bölgelerde uyarı olarak karşımıza çıkacak. Şirket, bu hizmeti sunabilmek için Federal Acil Durum Yönetim Merkezi, Kızıl Haç, Filipinler Atmosferik, Coğrafi ve Astronomi Hizmetleri Yönetimi başta olmak üzere, birçok kuruluşla çalıştığını açıkladı.

Google, aramalarda durumun özetini, haritaları, ilgili haberleri, varsa acil durum telefonlarını, web sitelerini ve diğer ilgili bilgileri ekrana getirecek. Afet bölgesine yakınsanız, Google size tüm bu bilgileri içeren bir bildirim de gönderebilecek.

Haritalarda ise ilgili durumlarda Google bu bilgiyi açılır pencere ile karşımıza çıkartacak. Arama sonuçlarında olduğu gibi, Haritalar da olayla ilgili bilgi, telefon numaraları ve web sitelerini görüntüleyecek. Bunun yanı sıra, harita gerçek zamanlı güncellemeleri, kapanan yolları ve ulaşımdaki değişiklikleri de görmek mümkün olacak.

Yeni özellik, masaüstü, mobil web ve Android ile iOS'taki Google uygulamalarının yanı sıra, mobil için Google Haritalar'da devreye giriyor. SOS Alerts, Google'ın benzer durumlar için hazırladığı kişi bulma, kriz haritası ve uyarılar uygulamalarının yanında yerini aldı.

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