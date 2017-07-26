Uber ABD Travis Kalanick
TEKNOLOJİ

Uber'in yeni CEO'su kim olacak?

Uber'in CEO adayları belli oldu

ABD merkezli araç çağırma ve sürücülü araç kiralama şirketi Uber'in istifa eden CEO'sunun yerine 6 isimden olulan bir adaylar listesi belirledi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 02:47:48 Güncelleme: 03:04:40 HABERTURK.COM

Uber şirketi geçtiğimiz haftalarda görevden uzaklaştırılmasının ardından istifa eden CEO'sunun yerine 6 isimden olulan bir adaylar listesi belirledi. Yapılan açıklamada isimler konusu sır olarak saklanırken, yeni CEO'nun altı hafta içerisinde görevinin başına geçeceği belirtildi.

6 kişilik CEO adayı listesinin ise şirketin insan kaynakları müdürü tarafından çalışanlara yapılan bir açıklamadan sızdığı belirtiliyor. Her ne kadar şirket CEO koltuğu için 6 kişilik liste belirlemiş olsa da şirketin başına Obama'nın geçmesini isteyenler de yok değil.

Uber CEO'su Travis Kalanick, şirkette son dönemde artan taciz ve ayrımcılık suçlamalarının ardından yönetim kurulu tarafından süresiz olarak görevden uzaklaştırılmış, geçen ay ise Kalanick istifa ettiğini açıklamıştı.

 Travis Kalanick

 

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme