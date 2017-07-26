Uber'in yeni CEO'su kim olacak?

Uber şirketi geçtiğimiz haftalarda görevden uzaklaştırılmasının ardından istifa eden CEO'sunun yerine 6 isimden olulan bir adaylar listesi belirledi. Yapılan açıklamada isimler konusu sır olarak saklanırken, yeni CEO'nun altı hafta içerisinde görevinin başına geçeceği belirtildi.

6 kişilik CEO adayı listesinin ise şirketin insan kaynakları müdürü tarafından çalışanlara yapılan bir açıklamadan sızdığı belirtiliyor. Her ne kadar şirket CEO koltuğu için 6 kişilik liste belirlemiş olsa da şirketin başına Obama'nın geçmesini isteyenler de yok değil.

Uber CEO'su Travis Kalanick, şirkette son dönemde artan taciz ve ayrımcılık suçlamalarının ardından yönetim kurulu tarafından süresiz olarak görevden uzaklaştırılmış, geçen ay ise Kalanick istifa ettiğini açıklamıştı.

Travis Kalanick