Google, masaüstü aramadan Instant Search özelliğini kaldırdı

Google, arama motorunun masaüstü sürümü için 2010'da başlattığı Instant Search özelliğini kaldırıyor.

Instant Search, aranacak şeyi yazarken, Google'ın daha yazmadan yazabileceğiniz şeyleri tahmin etmesini ve yazdığınız kadarının bir arama sonucu varsa, bunu otomatik olarak ekrana çıkartmayı sağlıyordu.

Google'ın klavyeyi yavaş kullananlara yardımcı olması için hazırladığı bu özellik, insanların teknik yeterliliği arttıkça ve akıllı telefonlar aramanın ana müşterisi oldukça gereksiz bir hâle geldi.

google

arama

mobil

masaüstü