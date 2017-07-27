Windows ve Android telefonlar arasında bağlantı paylaşımı geliyor

Microsoft, Android akıllı telefondan bilgisayara bağlantı gönderme becerisi de dahil olmak üzere, bazı akıllı ek özelliklerle Windows 10'un yeni bir önizleme sürümünü çıkardı. Sürümde, Cortana için sesli komutlar da yer alıyor.

TELEFONDA BAŞLA, BİLGİSAYARDA DEVAM ET

16251 no'lu sürüm, Android cihazınızı PC'ye bağlamayı sağlıyor. Böylece telefonda açtığınız bir web sitesini, bilgisayarda da görüntüleyebilir ya da tam tersini yapabilirsiniz.

Bunun için Paylaşım özelliğiyle doğrudan bilgisayara gönderme de yer alıyor. Bilgisayar başında değilseniz de, gönderiniz Windows'taki Eylem Merkezi altında saklanıyor.

Şimdilik sadece Android cep telefonlarına hizmet verilirken, Microsoft, iPhone için de desteğin sırada olduğunu açıkladı. Yanlışlıkla sistemi kapatmayı önlemek için ikinci bir onay alması da hoş.

SESLİ ASİSTAN CORTANA ARTIK DAHA PRATİK

Ayrıca, Cortana artık hava durumu, borsa, sinema, uçuş ve benzeri konulardaki sorular için özel bir bölmeyi ekrana getirecek. Böylece web tarayıcı açmadan sonuçları görebileceğiz.

Microsoft, ayrıca önyükleme sürecini de değiştirdi. Artık Windows, bir güncelleme uygulandıktan sonra, gereken açma kapatma, sisteme giriş işlerini kendisi yapabilecek.

OYUN PERFORMANSI DA ARTIRILACAK

Diğer değişiklikler arasında tek elle kullanılabilen dokunmatik klavye geliyor. Dokunmatik klavyenin tuşa basıldığında duyulan geribildirim sesinin seviyesi de düşürüldü. Dizüstü bilgisayarlarında hassas dokunmatik yüzeyli modeller için iki parmakla kaydırma da düzeltildi, böylece daha pürüzsüz bir şekilde yapılabilecek.

Edge web tarayıcısı, daha az kilitlenecek şekilde çeşitli hatalarından arındırılırken, tablet modundayken web sitelerini daha dar gösteren yeniden boyutlandırmadan da kurtuldu. Son olarak, bazı oyunlarda Oyun Modunun Oyun Çubuğu'nda otomatik etkinleştirildiğini göreceğiz. Sonraki önizleme sürümü olan 16215'te bu alanda ciddi performans iyileştirmeleri de göreceğiz.

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