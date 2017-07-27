TEKNOLOJİ
2017'nin en iyi drone'ları
27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:38:47 | Güncelleme: 14:08:04
HABERTURK.COM
Drone'lar giderek popüler hâle gelirken, birçok üreticinin farklı modeli de karşımıza çıkıyor. İşte yılın en iyi drone listesi...
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DJI Mavic Pro
Mavic Pro’nun küçük olması sizi aldatmasın, ilk düşünülenin aksine gayet yetenekli bir drone. Katlanarak çantada kolayca taşınabilen Mavic Pro, 4K video çekebilen bir kameraya da sahip.
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Tek şarj ile 27 dakika havada kalabilen drone’un 7 km’lik menzili de açık havada eğlenmek için birebir.
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Bu yetenekli drone’un benzerlerinden bir farkı da, sanal gerçeklik gözlüğü ile çekilenleri aynı anda görebilmeniz ve kumandası ile kolayca yönetilebilmesi.
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Böylece drone’un gözünden bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
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DJI Spark
Ufak boyutlu drone’lardan birisi de DJI’ın Spark modeli. Aslında, onu şirketin meşhur drone’u Mavic Pro’nun ufağı olarak da düşünebilirsiniz.
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Bu cihazın farkı ise el hareketlerinizi algılayarak kumandasız kalkış yapabilmesi. Daha sonra ise kumandasıyla rahatça yönetebilirsiniz.
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16 dakika kullanım süresi olan Spark, Full HD video kayıt edebiliyor.
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Ayrıca önceden programlanan hareketleri yaparak, profesyonel çekimlerde de işe yarıyor.
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GoPro Karma
GoPro Karma’nın diğer drone’lara nazaran daha kolay bir kurulumu var. Boyut olarak rahatça sırt çantasına sığabiliyor. Dikkat çekici özelliklerinden biri de GoPro’nun drone’dan çıkartılabiliyor olması.
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Ayrıca kutudan çıkan Karma Grip adlı aparatla, hareketli çekimlerde bile profesyonel sonuçlar alınabiliyor.
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Karma Grip, cihazı sabit bir şekilde tutarak çekim yapmayı sağlıyor. Cihaz, telefonla yönetilebildiği gibi, kutudan çıkan özel kumandasıyla da kontrol edilebiliyor.
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Hubsan X4 H107D FPV
Basit bir drone almak isteyenlere hitap eden Hubsan, 100 metre mesafeye kadar kullanılabiliyor ve tek şarjla, yaklaşık 7 dakika boyunca havada kalabiliyor.
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Kamerası ise benzerlerinden biraz farklı bir yerde. Gövdenin içine saklandığı için hem kazalara karşı korunuyor hem de görünümü daha şık hâle geliyor.
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Bu kamera da maalesef sadece 0,3 MP çözünürlüğünde. Dolayısıyla drone ile çekim yapmayı düşünenler, başka bir cihaza yönelebilirler.
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Parrot Swing
Hafif ve kullanışlı bir drone olan Parrot Swing, otomatik kalkış ve iniş özelliğiyle öne çıkıyor.
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Saatte 30 km hız yapabilen cihaz, 60 metre irtifaya çıkabiliyor. Ayrıca, yatay olarak da uçabiliyor.
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Üzerindeki LED’ler renk değiştirerek bilgi verirken, Android ve iOS uygulamasıyla kolayca yönetilebiliyor.
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Dromida XL
Drone ile ufak bir akrobasi gösterisi yapmak isterseniz, Dromida XL tam size göre: Kendi ekseninde taklalar atıp, etrafında 360 derece dönebiliyor.
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Otomatik iniş yapabilen cihaz, ne yazık ki sadece 12 dakika havada kalabiliyor.
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Kamerası ise 1080p, yani Full HD kayıt yapabiliyor.
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Parrot AR.Drone 2.0 Power Edition
İki pil yuvası bulunan Parrot, böylece toplam 36 dakika havada kalabiliyor.
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Cihazın kamerası HD destekliyor, yani 1.280x720 piksel fotoğraf ve video kayıt edebiliyor. Uygulaması ile bunları telefona da aktarıyor.
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Kontrol panelinden 360 derece döndürülebilen cihaz, Android ve iOS mobil uygulamaları ile yönetiliyor.
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Turbo Ace Matrix S
Profesyonel bir drone arayanlar için, sinema çekimlerinde de tercih edilen Turbo Ace Matrix S, 40 dakikadan fazla havada kalabiliyor.
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Boyutlarına bakarak aldanmayın. Katlanarak kolayca taşınabiliyor.
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Bir güzel yanı da, kamerasının değiştirilebilmesi. Ağırlığı uygun olmak kaydıyla, dilediğiniz kamerayı kullanabilirsiniz.
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Parrot Bebop 2
Kendine özel kumandası bulunan az sayıdaki drone’dan birisi olan Parrot Bebop 2, bununla 2 kilometre mesafeden dahi kontrol edilebiliyor.
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14 MP fotoğraf, 1080p video çekebilen kamerası aslında balık gözü. Buradan aldığı görüntüleri yazılımla düzeltiyor ve kamerayı hareket ettirmeden geniş bir alanı çekebiliyor.
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25 dakikalık uçuş süresi bulunan Bebop 2, Wi-Fi bağlantısının ara sıra kopması sebebiyle kullanıcılarca eleştirilse de, hafifliğiyle öne çıkıyor.
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DJI Phantom 3 Standard
Tek şarjla 25 dakika havada kalan DJI, şarj bitimine kısa süre kala kalktığı noktaya ya da bulunduğu yere otomatik olarak indirilebiliyor.
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Bir kilometre mesafeye kadar özel kumandasıyla olduğu gibi akıllı telefonla da yönetilebilen drone, 12 MP çözünürlüklü kamerasıyla UHD video kaydedebiliyor.
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Havada sabit durması da onu amatör drone pilotları için uygun hâle getiriyor.
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Odyssey Toys Pocket Drone 2
Cebe sığabilecek boyutları sizi yanıltmasın, oldukça sert ve sağlam bir drone.
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Otomatik kalkış ve iniş özellikli Pocket Drone 2, 720p çözünürlükte video çekebiliyor.
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USB üzerinden şarj edilebilen cihaz, 7 dakikaya kadar havada kalabiliyor.
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UDI U818A
Tüm pervanelerin korunaklı olması, beklenmedik kazalarda hasar görmeyi önlüyor. Gerçi altı yönlü jiroskop sayesinde çarpışmak oldukça zor.
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9 dakikaya kadar havada kalabilen U818A’nın kamerası da pili kadar zayıf.
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Maalesef sadece 640x480 piksel çözünürlüğünde kayıt yapabiliyor. Yani bu cihaz daha çok uçurmak isteyenlere hitap ediyor...