TEKNOLOJİ

2017'nin en iyi drone'ları

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:38:47 HABERTURK.COM

Drone'lar giderek popüler hâle gelirken, birçok üreticinin farklı modeli de karşımıza çıkıyor. İşte yılın en iyi drone listesi...

  • 1 2017'nin en iyi drone'ları
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    DJI Mavic Pro

    Mavic Pro’nun küçük olması sizi aldatmasın, ilk düşünülenin aksine gayet yetenekli bir drone. Katlanarak çantada kolayca taşınabilen Mavic Pro, 4K video çekebilen bir kameraya da sahip.

     

  • 2 2017'nin en iyi drone'ları
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    Tek şarj ile 27 dakika havada kalabilen drone’un 7 km’lik menzili de açık havada eğlenmek için birebir.

     

  • 3 2017'nin en iyi drone'ları
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    Bu yetenekli drone’un benzerlerinden bir farkı da, sanal gerçeklik gözlüğü ile çekilenleri aynı anda görebilmeniz ve kumandası ile kolayca yönetilebilmesi.

     

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    Böylece drone’un gözünden bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

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  • 5 2017'nin en iyi drone'ları
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    DJI Spark

    Ufak boyutlu drone’lardan birisi de DJI’ın Spark modeli. Aslında, onu şirketin meşhur drone’u Mavic Pro’nun ufağı olarak da düşünebilirsiniz.

     

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