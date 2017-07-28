TEKNOLOJİ
ABD'nin en değerli startup'ları
28 Temmuz 2017 Cuma, 12:54:06 | Güncelleme: 13:25:43
HABERTURK.COM
Elon Musk'un havacılık şirketi SpaceX, 21,2 milyar dolar değerlemeye ulaştı ve WeWork'ü geçerek ABD'nin dördüncü en değerli startup'ı oldu
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Değerlemedeki bu fırlama, şirket için 351 milyon dolar toplanan yeni bir finansman turundan sonra geldi.
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Equidate'e göre, bu fonlama sonrası hisse başı fiyat 135 dolara çıktı. Fonlama öncesi bu değer 96,42 dolardı.
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SpaceX'in geçen yılki değerlemesi ise 14,6 milyardı.
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Bu son değerlemeye göre en değerli startup'lar listesi şu şekilde oluştu.
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8. Dropbox
Bulut depolama alanı sunan Dropbox, 2014'teki 67 milyon dolarlık yatırım sonrasında adeta uçuşa geçti.
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Geçen yıl 500 milyon dolar gelir elde eden şirket, bu yıl halka açılmayı planlıyor.
Değeri: 10 milyar dolar
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7. Pinterest
2015'te 533 milyon dolar Seri G yatırımı alan şirket, aylık 100 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip.
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Geçen yıldan bu yana halka açılma planları yapan Pinterest, web sitesi, görsel, video ve benzeri içerikleri iğneleyerek tutturulan sayfalar hazırlamaya yarıyor.
Değeri: 10,47 milyar dolar
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6. Snap
Popüler mobil uygulaması Snapchat ile aynı adı taşıyan şirket, daha sonra Snap adını aldı. Geçici süreyle insanların görebileceği fotoğraf ve videolar göndermeye yarayan uygulama, birçok sosyal ağın kopyaladığı özellikleriyle kendine özel bir yer açtı.
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Spectacles adlı kameralı gözlükleriyle de ses getiren şirket, martta halka açıldı. Şirket, bu yıl reklam gelirinin 250 milyon dolar ile 350 milyon dolar olmasını bekliyor.
Değeri: 18,19 milyar dolar
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5. WeWork
Ortak çalışma üzerine kurulu startup WeWork, geçen yıl 690 milyon dolar fon toplayarak değerini 16 milyar doların üzerine çıkardı.
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Değeri: 20,8 milyar dolar
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4. SpaceX
Elon Musk'ın Tesla'dan sonra kurduğu SpaceX, uzay ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan şirket, Mars yolculuğu konusunda da çalışıyor.
Değeri: 21,2 milyar dolar
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3. Palantir
Veri madenciliği şirketi, CIA'nın yatırım kolu tarafından destekleniyor. ABD'nin Usama Bin Ladin'i ve Boston Maratonunu bombalayan kişileri yakalamasına yardımcı olduğu düşünülen şirket, bugüne dek yaklaşık 2 milyar dolar fon topladı.
Değeri: 21,3 milyar dolar
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2. Airbnb
İnsanların evlerinin bir odasını ya da tamamını kiralaması fikrini popüler hâle getiren startup, geçen yıl 850 milyon dolar fon topladı.
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Birçok ülkede turizm şirketlerinin lobisi ile çeşitli problemler yaşasa da, herkesçe tanınıyor ve birçok yerde otelden önce Airbnb'ye bakılıyor.
Değeri: 31 milyar dolar
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1. Uber
Son dönemde cinsel taciz ve mobbing konularında göz önünde bir şirket. Aslında insanların kendi otomobilleriyle başkalarını taksi gibi bir noktadan bir noktaya gitmelerini sağlıyor.
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Birçok ülkede taksicilerin de işlerini ellerinden aldığı iddiasıyla protesto ettiği şirket, daha sonra limuzin, bot, helikopter kiralama seçeneklerini tanıttı.
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UberEats ile yemek taşımaya da başlayan şirket, kurucusu ve CEO'su Travis Kalanick'i kısa süre önce süresiz izne ayırınca, Kalanick görevinden istifa etti. Buna karşın, Uber, ABD'nin en değerli startup'ı olmayı sürdürüyor.
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Şirket, şu sıralar sürücüsüz otomobil konusunda çalışıyor.
Değeri: 69,8 milyar dolar