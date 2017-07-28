TEKNOLOJİ

ABD'nin en değerli startup'ları

28 Temmuz 2017 Cuma, 12:54:06 HABERTURK.COM

Elon Musk'un havacılık şirketi SpaceX, 21,2 milyar dolar değerlemeye ulaştı ve WeWork'ü geçerek ABD'nin dördüncü en değerli startup'ı oldu

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    Değerlemedeki bu fırlama, şirket için 351 milyon dolar toplanan yeni bir finansman turundan sonra geldi.

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    Equidate'e göre, bu fonlama sonrası hisse başı fiyat 135 dolara çıktı. Fonlama öncesi bu değer 96,42 dolardı. 

     

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    SpaceX'in geçen yılki değerlemesi ise 14,6 milyardı.

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    Bu son değerlemeye göre en değerli startup'lar listesi şu şekilde oluştu.

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    8. Dropbox

    Bulut depolama alanı sunan Dropbox, 2014'teki 67 milyon dolarlık yatırım sonrasında adeta uçuşa geçti.

     

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