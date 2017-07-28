FCC, Apple'a 5G testi için izin verdi. iPhone 8'de 5G olacak mı?

Buna göre, Apple, 28 GHz ve 39 GHz frekans bantlarında 5G için milimetre dalga teknolojisi ile denemeler yapabilecek. Düzenleyici kuruluş, AT&T, Verizon, Sprint ve T-Mobile gibi ABD'deki operatörlere 5G frekans satışına başlamıştı. Operatörlerin iki yıl içinde 5G'yi tüketicilere sunması hedefleniyor.

5G konusunda ülkemiz de dahil, dünyanın dört bir yanında çalışmalar yapılıyor. Devreye alınmasını ve yaygınlaşmasının ise 2020 yılından önce olması beklenmiyor.

Yeni nesil servis, büyük olasılıkla yaklaşmakta olan iPhone 8 ile karşımıza çıkmasa da, Apple'ın mobil teknolojiler dünyasında sonraki büyük konu hakkında geride kalmayı düşünmediğini söyleyebiliriz.

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