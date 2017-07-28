TEKNOLOJİ

HTC'nin yeni Vive başlığı Sanal Gerçekliği kolaylaştırıyor

28 Temmuz 2017 Cuma, 13:44:05 HABERTURK.COM

HTC, PC'ye gerek kalmadan sanal gerçeklik deneyimlemeyi sağlayan başlığını tanıttı

  • 1 HTC'nin yeni Vive başlığı Sanal Gerçekliği kolaylaştırıyor
    1 | 10

    Tayvanlı mobil cihaz üreticisi, daha önce Vive adlı sanal gerçeklik başlığıyla ses getirmişti.

     

  • 2 HTC'nin yeni Vive başlığı Sanal Gerçekliği kolaylaştırıyor
    2 | 10

    Şimdi ise Vive Standalone olarak da bilinen cihazı hazırladı. Qualcomm ortaklığıyla hazırlanan sanal gerçeklik başlığı, Şanghay'daki ChinaJoy eğlence fuarında tanıtıldı.

  • 3 HTC'nin yeni Vive başlığı Sanal Gerçekliği kolaylaştırıyor
    3 | 10

    Samsung Galaxy S8 gibi üst düzey akıllı telefonlardakiyle aynı işlemciyi (Qualcomm Snapdragon 835) taşıyor.

     

  • 4 HTC'nin yeni Vive başlığı Sanal Gerçekliği kolaylaştırıyor
    4 | 10

    Google'ın Daydream VR platformunu baz alan cihaz, Google'ın platformundaki ilk bağımsız sanal gerçeklik başlığı olma özelliğini de taşıyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 HTC'nin yeni Vive başlığı Sanal Gerçekliği kolaylaştırıyor
    5 | 10

    Bu platformdaki diğer cihazlar, uyumlu bir akıllı telefonun bağlanarak hem içerik sağlayıcı hem de ekran görevi görmesine ihtiyaç duyuyorlar.

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000