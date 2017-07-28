10 | 10

Vive Standalone ne zaman piyasaya çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak?

Şirketin yeni sanal gerçeklik başlığı, ilk aşamada sadece Çin'de satılacak. Ürün ağustosta satışa çıkacak. ABD ve diğer ülkelere ise 2017 sonunda gelmesi bekleniyor. Vive Standalone'un fiyatı hakkında ise henüz bilgi bulunmuyor.