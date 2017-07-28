TEKNOLOJİ
HTC'nin yeni Vive başlığı Sanal Gerçekliği kolaylaştırıyor
28 Temmuz 2017 Cuma, 13:44:05 | Güncelleme: 13:54:06
HABERTURK.COM
HTC, PC'ye gerek kalmadan sanal gerçeklik deneyimlemeyi sağlayan başlığını tanıttı
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Tayvanlı mobil cihaz üreticisi, daha önce Vive adlı sanal gerçeklik başlığıyla ses getirmişti.
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Şimdi ise Vive Standalone olarak da bilinen cihazı hazırladı. Qualcomm ortaklığıyla hazırlanan sanal gerçeklik başlığı, Şanghay'daki ChinaJoy eğlence fuarında tanıtıldı.
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Samsung Galaxy S8 gibi üst düzey akıllı telefonlardakiyle aynı işlemciyi (Qualcomm Snapdragon 835) taşıyor.
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Google'ın Daydream VR platformunu baz alan cihaz, Google'ın platformundaki ilk bağımsız sanal gerçeklik başlığı olma özelliğini de taşıyor.
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Bu platformdaki diğer cihazlar, uyumlu bir akıllı telefonun bağlanarak hem içerik sağlayıcı hem de ekran görevi görmesine ihtiyaç duyuyorlar.
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HTC, ilk sanal gerçeklik başlığı Vive'ı 2015'te Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı. Bu başlıkla oyun oynamak ve VR deneyimi yaşamak için güçlü bir bilgisayar gerekiyordu ve bu da 1.000 dolara yakın bir masraf yapmayı gerektiriyordu.
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Yeni kulaklık, Facebook'a ait Oculus ile ortak olarak tasarlanan, Samsung akıllı telefonlar kullanılarak çalıştırılan sanal gerçeklik başlığı Samsung Gear VR'ye rakip olacak.
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SuperData Research tarafından hazırlanan bir rapora göre, Gear VR, piyasadaki en çok satan VR başlığı. Samsung'un, 2017 yılının birinci çeyreğinde 782 bin adet satılan Gear VR başlığını 375 bin adetle Sony PlayStation VR izliyor.
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HTC, bugüne dek Vive'ın ne kadar sattığını açıklamadı, ancak aynı raporda, HTC'nin 2017 yılının ilk çeyreğinde 95 bin Vive sattığı, doğrudan rakibi olan Oculus Rift'in ise 64 binlik satış rakamına ulaştığına yer veriliyor.
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Vive Standalone ne zaman piyasaya çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak?
Şirketin yeni sanal gerçeklik başlığı, ilk aşamada sadece Çin'de satılacak. Ürün ağustosta satışa çıkacak. ABD ve diğer ülkelere ise 2017 sonunda gelmesi bekleniyor. Vive Standalone'un fiyatı hakkında ise henüz bilgi bulunmuyor.