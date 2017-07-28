Çinli Xiaomi, dünyaya açılmak için borç aldı

Ülkedeki teknoloji devleri Baidu ve Alibaba'nın bulut bilişimden yapay zekaya kadar farklı alanlarda çalışmalar yapması ve e-ticaretin büyüme hızının düşmesi, teknoloji şirketlerinin işlerini farklılaştırmasına yol açıyor. 2014 yılında aldığı 1 milyar dolarlık krediyi 3 yılda geri ödeyen şirketin yeni kredisi de aynı özellikleri taşıyor.

Huawei, Vivo ve Oppo gibi markalardan darbe yiyen Xiaomi, yakın zamanda telefon satışlarında yeniden yükseliş görmeye başladı. Şirket, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 70 artışla, 23 milyon 160 bin akıllı telefon satışı gerçekleştird. Bu miktar, çeyrek bazlı satışlarda rekor bir seviye anlamına geliyor.

Deutsche Bank ve Morgan Stanley tarafından küresel olarak koordine edilen kredi, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Çin, Hong Kong ve Tayvan'da 18 bankanın katılımını içeriyor.

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