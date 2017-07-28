xiaomi borç
TEKNOLOJİ

Çinli Xiaomi, dünyaya açılmak için borç aldı

Xiaomi dünyaya açılmak için borçlandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, mağaza açmak ve dünya genelinde yaygınlaşmak için 1 milyar dolarlık yeni bir kredi anlaşması imzaladığını söyledi

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:01:50 Güncelleme: 16:03:03 HABERTURK.COM

Ülkedeki teknoloji devleri Baidu ve Alibaba'nın bulut bilişimden yapay zekaya kadar farklı alanlarda çalışmalar yapması ve e-ticaretin büyüme hızının düşmesi, teknoloji şirketlerinin işlerini farklılaştırmasına yol açıyor. 2014 yılında aldığı 1 milyar dolarlık krediyi 3 yılda geri ödeyen şirketin yeni kredisi de aynı özellikleri taşıyor.

Huawei, Vivo ve Oppo gibi markalardan darbe yiyen Xiaomi, yakın zamanda telefon satışlarında yeniden yükseliş görmeye başladı. Şirket, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 70 artışla, 23 milyon 160 bin akıllı telefon satışı gerçekleştird. Bu miktar, çeyrek bazlı satışlarda rekor bir seviye anlamına geliyor.

Deutsche Bank ve Morgan Stanley tarafından küresel olarak koordine edilen kredi, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Çin, Hong Kong ve Tayvan'da 18 bankanın katılımını içeriyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme