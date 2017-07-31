Rusya, VPN ile internete girişi yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bugün imzalanan yeni yasa ile ülkede VPN kullanımı yasaklanıyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan yasa, hakkında Meclis Bilgi Politikası ve Teknolojisi Komitesi Başkanı Leonid Levin, yasanın "yasalara saygılı vatandaşlar için yeni yasaklamalar" anlamına gelmediğini söyledi. Levin'e göre, yasa yasadışı içeriklere erişimi engelliyor.

VPN NEDİR? NE İŞE YARAR?

Sanal Özel Ağ (Virtual Private Network) anlamına gelen ve kısaltması VPN olan bu teknoloji, aslında bir başka ağda, sanki o ağa bağlıymış gibi hareket etmeyi sağlıyor. Yani evinizden işyerinizdeki ağa bağlanarak oradaki paylaşım sunucularına ulaşabilir, cihazları kullanabilir ve dışarı verilmeyen izinlere takılmadan, sistemi işyerindeymiş gibi kullanabilirsiniz.

Ancak VPN, erişim yasağı hâllerinde de kullanılabiliyor ve yurt dışındaki başka bir ağdaymış gibi web'e bağlanmayı sağlıyor. Böylece başka ülkede engel olmadığından, kullanıcının kendi konumunda giremediği sitelere erişebilmesi sağlanıyor.

VERİLERİ DE ÜLKESİNDE TOPLADI

Rusya, internetle ilgili bir başka mevzuatı da 2015'te kabul etmişti. Buna göre, Rusya vatandaşlarına ait tüm kullanıcı verileri Rusya merkezli sunucularda depolanacak. Geçen yıl ise meclis, internet servis sağlayıcılarının trafik verilerini bir yıla kadar tutmalarını gerektiren bir başka yasayı onayladı.