HBO hack’lendi: Hedef Game of Thrones!

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Eğlence sektörü dijital dünyayı tüm nimetleriyle kullanan en önemli ve büyük sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak dijital dünya daima fırsatları sunmayabiliyor. Nimetleri kadar tehlikeleriyle de öne çıkan dijital dünyayla ilgili ortaya çıkan son büyük sorun ise dünyanın şu sıralar en popüler dizisi olan Game of Thrones – Taht Oyunları’nı ilgilendiriyor.

Geçtiğimiz dönemde Sony ve Disney siber saldırılarla boğuşmuş ve çeşitli zararlar görmüştü. Şimdi ise Game of Thrones’un yapımcı şirketi HBO’nun başı siber saldırganlarla derde girdi. HBO’ya ait birkaç dizinin yaklaşan bölümleri ve en az bir senaryo, şirket sistemlerini ihlal eden hacker’lar tarafından internete sızdırıldı. Üstelik bu sızıntıların sadece bir başlangıcı olabilir.