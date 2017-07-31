HBO hack’lendi: Hedef Game of Thrones!

Hollywood sinema sektörünün siber saldırıya uğrayanlar kervanına HBO da katıldı. Siber saldırganların 1 numaralı hedefi ise şüphesiz Game of Thrones!
Eğlence sektörü dijital dünyayı tüm nimetleriyle kullanan en önemli ve büyük sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak dijital dünya daima fırsatları sunmayabiliyor. Nimetleri kadar tehlikeleriyle de öne çıkan dijital dünyayla ilgili ortaya çıkan son büyük sorun ise dünyanın şu sıralar en popüler dizisi olan Game of Thrones – Taht Oyunları’nı ilgilendiriyor.
Geçtiğimiz dönemde Sony ve Disney siber saldırılarla boğuşmuş ve çeşitli zararlar görmüştü. Şimdi ise Game of Thrones’un yapımcı şirketi HBO’nun başı siber saldırganlarla derde girdi. HBO’ya ait birkaç dizinin yaklaşan bölümleri ve en az bir senaryo, şirket sistemlerini ihlal eden hacker’lar tarafından internete sızdırıldı. Üstelik bu sızıntıların sadece bir başlangıcı olabilir.
"HBO yakın zamanda mülkiyet bilgilerinin ele geçirilmesine neden olan bir siber olay yaşadı" şeklinde resmi bir açıklamaya yer verilen olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Şirket konuyu aydınlatmak için kolluk kuvvetleri ve siber güvenlik şirketleriyle çalışılmaya başlamış bile. “Veri koruması HBO'nun en büyük önceliğidir ve elimizdeki verileri korumak bizim en önemli sorumluluğumuzdur" açıklamasına yer verilen olayda siber saldırganlar şirketten 1,5 terabyte boyutunda veri aldığını iddia ediyor.
Şu ana kadar Ballers ve Room 104 adlı dizilerin yeni bölümleri saldırganlar tarafından internete yüklendi. Game of Thrones’un yayınlanan 3.bölümünden sonra yayınlanması beklenen 4.bölümünün senaryosu olduğu iddia edilen bir bilgiler de daha fazlasının sözü verilerek paylaşılmış durumda.
HBO, hangi içeriğin çalındığına, belirli başlıkların veya erişilen veri miktarının teyit edilmesine ilişkin yorum yapmıyor. Bu sabah, HBO Başkanı ve CEO'su Richard Plepler HBO çalışanlarına e-posta göndererek ihlallerini uyardı.
"Çoğunuz şu ana kadar duymuş olduğunuz gibi, şirkete yönlendirilen ve programlarımızdan bazıları da dahil olmak üzere bazı çalınan mülkiyet bilgileriyle sonuçlanan bir siber olay meydana geldi. Bu nitelikteki bir saldırı açıkça yıkıcı, üzücü ve hepimiz için son derece rahatsız edicidir. Sizi temin ederim ki, üst yönetim ve olağanüstü teknoloji ekibimiz, dış uzmanlarla birlikte ortak çıkarlarımızı korumak için gün boyu çalışıyoruz. Birden fazla departman arasında gösterilen üstün çabalar takdire şayandır. Bu, tam kapsamlı HBO ekip çalışmasının bir ders kitabı örneğidir. Şimdiye kadar karşılaştığımız mücadelelerde olduğu gibi, bu konuda da başarılı bir şekilde ilerleyeceğimizden kesinlikle şüphem yok."
Pazar günü, saldırıyı ilan eden birçok gazeteciye anonim bir e-posta gönderildi: "Merhaba insanlık. Siber çağın en büyük sızıntısı gerçekleşiyor. Adı ne? Ah söylemeyi unutmuşum. Adı HBO ve Game of Thrones...!!! Sızıntıya tanık olma ve ilk kez indirme hakkına sahip öncüler olduğunuz için şanslısınız. Keyfini çıkarın & bunu yayın. Kim iyi yayarsa onunla röportaj yapacağız. HBO bitiyor."