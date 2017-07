HBO hack’lendi: Hedef Game of Thrones!

7 | 8

Nisan ayında bir bilgisayar korsanı Netflix'e girerek, Orange is the New Black'in öncesinde yeni sezonundaki 5 bölümünü yayınladı. Mayıs ayında ise bir hacker Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı’nı çaldığını açıkladı ama Disney’den Bob Iger daha sonra bunun bir aldatmaca olduğunu söyledi. Hollywood'un en büyük kurbanı ise 2014 yılında yaklaşık 100 terabayt veri kaptıran Sony olmuştu.