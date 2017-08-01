Asus ZenFone 4 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak? Teknik özellikleri

ZenFone serisinin yeni cihazının tanıtımı için basına gönderilen davetlerden, çift kameralı bir akıllı telefon olacağını anlamak güç değil. 19 Ağustos'ta tanıtılacak telefonun ZenFone 4, ZenFone 4 Max, ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Selfie ve Zenfon4 V olmak üzere, beş farklı modeli olması bekleniyor.

ZenFone 4'ün iki farklı bellek ve depolama seçeneğine sahip alt modeli olacak. ZenFone 4 Pro ise en üst model olarak konumlandırılacak. AV ise ABD'de çıkacak ve Verizon'a özel bir model olacak.

Asus ZenFone 4 Selfie'de Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi, 5,5 inç Full HD ekran, Snapdragon 625 işlemci, Adreno 506 grafik işlemci, 4 GB bellek, 32 GB depolama olması bekleniyor.

Selfie odaklı telefon, 16 MP arka, 12 MP ön kameraya sahip olacak. Her iki cihazda da 4K olacak.

Telefonun en düşük modelinin 250 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Üst modellerde ise bu fiyat yükselecek, ancak diğer modellerin fiyatları hakkında henüz bilgi yok.

asus

zenfone 4

akıllı telefon

Snapdragon