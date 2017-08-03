TEKNOLOJİ
iPhone 8 neye benzeyecek? Haberturk.com size özel hazırladı
03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:51:39 | Güncelleme: 18:07:37
HABERTURK.COM
Şimdiye dek ortaya çıkan verilerden hareketle iPhone 8'in neye benzeyeceğini merak ettik ve telefonu detaylı inceleyebilmek için Haberturk.com'a özel görseller ve bir video hazırladık. Can Sünbül'ün Blender adlı 3D yazılımı ile bir haftalık çalışmasının ve 50 saatlik render sürecinin sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz
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Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri de şüphesiz iPhone 8. Apple'ın 10 yaşına giren iPhone için Eylül ayında yapması duyurması beklenen iPhone 8 için beklentiler büyük. Beklentilerle birlikte yükselen bir başka konu ise iPhone 8'in nasıl görüneceğiyle ilgili.
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Haberturk.com Teknoloji ekibi, yeni iPhone 8 ile ilgili sızıntılardan yola çıkarak özel bir çalışmaya imza attı. Yeni iPhone'un neye benzeyeceğini daha iyi görebilmeniz için, 26 görsel ve bir video hazırladık. Görselleri ekranı aşağı kaydırdıkça göreceksiniz, video ise en altta sizleri bekliyor.
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iPhone 8'i sanal dünyada gözler önüne getiren çalışma, Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Can Sünbül tarafından yapıldı.
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Can'ın yaptığı çalışmada da görüldüğü üzere Apple ilk defa iPhone 8'de ön yüzdeki Home (ana ekran) tuşunu kaldırıyor.
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iPhone'un simgesi haline gelen bu düğmenin kaldırılmasıyla birlikte ön yüz boydan boya ekran haline getiriliyor.
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Ön yüzde yalnızca üst kısımda hoparlör, kulaklık ve ön kameraların bulunduğu tasarımda dikkati çeken bir diğer detay ise güç düğmesinin büyümesi.
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Şimdiye dek satışa çıkacak en pahalı iPhone modeli unvanını alması kesin gibi gözüken iPhone 8'in gördüğünüz tasarımlara çok yakın bir şekilde çıkması bekleniyor.
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Özel modelleme ve render çalışmalarında yer alan cihaz şimdiye dek internete düşen tüm dedikodu, söylenti, sızıntı gibi verilere dayanarak hazırlandı.
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iPhone 7s ve 7s Plus ile piyasaya çıkması kuvvetle muhtemel model, ölçüleriyle de 7 ve 7 Plus modelleri arasında bir boyuta sahip.
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Bu yeni 3.boyut ile iPhone'un artık 3 farklı boyutu piyasada olacak. Mevcut iPhone serisinden çok da farklı olmayan bir kalınlıkta olması bekleniyor.
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Cihaz hakkındaki en büyük bilinmeyen ise parmak izi okuyucu. Ekranda mı, yoksa yandaki güç düğmesinde mi olacağı konusunda kimse fikir birliğine varabilmiş değil.
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Arka kısımda ise artırılmış gerçeklik için de geliştirilmiş olduğu tahmin edilen dikey olarak yerleştirilmiş 2 kamera yer alıyor.
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Ön yüzde baştan sona ekran yer alırken, bunun üstünde, ince bir alanda ışık algılayıcı, ön kamera ve hoparlör bulunuyor.
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iPhone 8'de 5 nesildir kullanılan Lightning yuvası yine mevcut, ancak önceki modellerde vazgeçilen 3,5 mm'lik mikrofon ve kulaklık jakı bu üründe de yer almayacak.
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Bunun yerine müzik ve ses iletişimi yine Lightning bağlantısı üzerinden yapılacak.
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Tasarımları hazırlamak için Blender yazılımını kullanan Can Sünbül, toplam bir haftada modellediği çizimlerin son hâline gelmesi için, ayrıca 50 saatlik bir render süresi gerektiğini belirtti.
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Çalışmalarda sızıntılarda görmediğimiz, Apple'ın da daha önce kullanmadığı renkler de, deneme amacıyla kullanıldı.
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Bu render'da gördüğümüz renklerden ikisi hariç diğerleri hayal ürünü. Görünüşe bakılırsa parlak gri model de hoş bir seçenek olabilir.
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iPhone 8 ilk defa seride OLED ekran kullanan telefon olma özelliğini taşıyacak. OLED ekran sayesinde özellikle siyah tonlarda artan bir derinlik göreceğiz.
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Ön yüzde artık düğme bulunmaması ise 7 modelinde gördüğümüz simsiyah ön yüz etkisini artıracak. 7 ve 7 Plus'ta ekran kapandıktan sonra siyah kasalarda, çerçeve neredeyse görünmüyor.
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Yeni iPhone 8'de ön yüzde düğme de kalmayacağı için bu etki daha da güçlenebilir.
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Bilindiği üzere Apple yeni iPhone için eski iPhone’larda olduğu gibi yine ne zaman çıkacağına dair bir tarih belirtmedi. Ancak gelenekselleştiği üzere yeni iPhone Eylül ayında tanıtılıyor.
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OLED ekranın üretimi geciktirmesi ve iPhone 8'in 7s ve 7s Plus'tan sonra satışa sunulacağı düşünülüyor.
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iPhone 8'in ABD fiyatının ise 1.000 doların üzerinde olacağı belirtiliyor.
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Aşağıda sızıntılara göre hazırladığımız iPhone 8'in videosunu da görebilirsiniz.