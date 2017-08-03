TEKNOLOJİ

iPhone 8 neye benzeyecek? Haberturk.com size özel hazırladı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:51:39 HABERTURK.COM

Şimdiye dek ortaya çıkan verilerden hareketle iPhone 8'in neye benzeyeceğini merak ettik ve telefonu detaylı inceleyebilmek için Haberturk.com'a özel görseller ve bir video hazırladık. Can Sünbül'ün Blender adlı 3D yazılımı ile bir haftalık çalışmasının ve 50 saatlik render sürecinin sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz

  • 1 iPhone 8 neye benzeyecek? Haberturk.com size özel hazırladı
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    Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri de şüphesiz iPhone 8. Apple'ın 10 yaşına giren iPhone için Eylül ayında yapması duyurması beklenen iPhone 8 için beklentiler büyük. Beklentilerle birlikte yükselen bir başka konu ise iPhone 8'in nasıl görüneceğiyle ilgili.

  • 2 iPhone 8 neye benzeyecek? Haberturk.com size özel hazırladı
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    Haberturk.com Teknoloji ekibi, yeni iPhone 8 ile ilgili sızıntılardan yola çıkarak özel bir çalışmaya imza attı. Yeni iPhone'un neye benzeyeceğini daha iyi görebilmeniz için, 26 görsel ve bir video hazırladık. Görselleri ekranı aşağı kaydırdıkça göreceksiniz, video ise en altta sizleri bekliyor.

  • 3 iPhone 8 neye benzeyecek? Haberturk.com size özel hazırladı
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    iPhone 8'i sanal dünyada gözler önüne getiren çalışma, Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Can Sünbül tarafından yapıldı.

  • 4 iPhone 8 neye benzeyecek? Haberturk.com size özel hazırladı
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    Can'ın yaptığı çalışmada da görüldüğü üzere Apple ilk defa iPhone 8'de ön yüzdeki Home (ana ekran) tuşunu kaldırıyor.

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  • 5 iPhone 8 neye benzeyecek? Haberturk.com size özel hazırladı
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    iPhone'un simgesi haline gelen bu düğmenin kaldırılmasıyla birlikte ön yüz boydan boya ekran haline getiriliyor. 

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