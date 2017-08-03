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Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri de şüphesiz iPhone 8. Apple'ın 10 yaşına giren iPhone için Eylül ayında yapması duyurması beklenen iPhone 8 için beklentiler büyük. Beklentilerle birlikte yükselen bir başka konu ise iPhone 8'in nasıl görüneceğiyle ilgili.