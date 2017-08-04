WannaCry'ı durduran Marcus Hutchins, banka hack'leme iddiasıyla tutuklandı

Kryptos Logic adlı bir şirkette dijital güvenlik araştırmacısı olarak çalışan 22 yaşındaki Hutchins, WannaCry adlı fidye yazılımının 'killswitch' adı verilen ve virüsün yayılımını durdurmaya yarayan yönünü keşfetmişti.

Black Hat ve DefCon adlı güvenlik ve hacking konferanslarına katılmak üzere Las Vegas'a giden Hutchins, dün tutuklanmıştı. FBI tarafından gerçekleştirilen ve sebebi açıklanmayan tutuklanmayla ilgili soruları, sonunda ABD Adalet Bakanlığı yanıtladı.

FBI DÜNYAYI KURTARAN ADAMI TUTUKLADI

Yapılan açıklamada, Hutchins'in Kronos adlı truva atını hazırladığı belirtildi. Truva atı, sistemde sessizce bekliyor ve işaret aldığında etkinleşerek istenen bilgileri sızdırıyor.

BANKA BİLGİLERİNİ ÇALAN KRONOS'U YAZMIŞ

FBI, Hutchins'i bu zararlı yazılımı hazırlamakla ve 2014-2015 yılları arasında karanlık web pazarı AlphaBay'de 3 bin dolara satmaya çalışma iddiasıyla tutukladı.

Sekiz sayfalık suçlama, her ne kadar sağlam iddialar ortaya koysa da, şüphe de yarattı.

Siber güvenlik ve hack konularında çalışmaları bulunan, George Washington Üniversitesi'nde Hukuk Profesörü olan Orin Kerr, suçlamanın kesinlik içermediğini söyledi. Kerr'e göre, zararlı yazılımı Hutchins'in yazdığı iddiaları olsa dahi, Hutchins'in bu yazılımı suçlandığı şekilde kullanma niyeti olduğuna dair bir kanıt yok.

"ZARARLI YAZILIM YAZMAK SUÇ DEĞİL"

Kerr, "Zararlı yazılımı yazmak suç değil. Bunu satmak suç değil. Bunu bir başkasının suç işlemesi amacıyla satmak suç. Bu iddianame tek başına yeterli değil. Bundan fazlasını kanıtlamaları gerekir, yoksa yasal sorunlarla karşılaşacaklar." dedi.

Suçlamada adı geçen tek kişi Marcus Hutchins değil. İsmi dokümandan çıkartılan bir başka kişi de suçlanıyor. Bu kişinin de Kronos adlı zararlı yazılım için, web forumlarında satış için listeleme, nasıl çalıştığını gösteren bir videp hazırlama ve zararlı yazılımın tespitini önlemek için sözde "şifreleme" hizmetleri gibi ufak tefek işler yaptığı düşünülüyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı suçlama, Hutchins'in bu zararlı yazılımı, satışının 6 ay sonrasında, Şubat 2015'te güncellemesini de kapsıyor.

SATMAK İÇİN REKLAM HAZIRLAMIŞLAR

Kronos'un güvenlik dünyasında adı ilk kez 2014 yılının yaz aylarında duyulmaya başlamıştı. Bir Rus forumunda 7 bin dolar fiyat biçilmesi de ünlenmesine yardımcı oldu. O günlerde, IBM'deki güvenlik araştırmacıları yazılımın Rusça ilanındaki yazıların çevirisini yayımlamışlardı. Çeviriye göre, Kronos'un "başarılı bankacılık eylemleri gerçekleştirebilen araçlarla donanmış" olduğu iddia ediliyordu.

Zararlı yazılım, sadece bir tuş kaydedici (keylogger) olarak değil, aynı zamanda bankaların web sayfalarını değiştirerek PIN kodu gibi ek bilgiler de istiyor. Daha sonra bu bilgileri uzak bir sunucuya göndererek hacker'lara iletebiliyor.

ÇALDIKLARINI BAŞKA VİRÜSLERDEN KORUYOR

İlanda bahsedilen özelliklerden birisi de, uygulamaların yalıtılmasını sağlayan "sandbox" korumalarını devre dışı bırakabilmesi. Hatta, çaldığı bilgileri aynı makinede yer alan diğer truva atlarından bile koruyabiliyor.

ARKADAŞLARI: BAĞIŞ YAPTI, PARASIZ ÇALIŞTI

Kronos adlı zararlı yazılım, bir Rus hacker'a ait Kelihos bot ağı vasıtasıyla kurbanların makinelerine yüklenmişti. Adalet Bakanlığının suçlamasında, Kronos'un "güvenlik ve mahremiyet için var olan bir tehdit anlamına geldiği" belirtiliyor.

Tutuklanma haberinin çıkmasından bu yana, Hutchins'in arkadaşları, Twitter'da onu savunmaya devam ediyorlar. WannaCry'ı durduran Hutchins'in, HackerOne adlı bir güvenlik şirketinin kendisine verdiği 10 bin dolarlık ödülü bağışladığını belirten Jake Williams, Hutchins gibi bir güvenlik uzmanı ve kendisinin daha önce bir eğitim projesinde para önerilmesine rağmen ücretsiz çalıştığını söylüyor.

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