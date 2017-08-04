Samsung Galaxy Note 8, Türkiye'ye ne zaman gelecek? Samsung Pay ve Bixby'nin Türkiye tarihleri

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Haberturk.com editörleri Aytun Çelebi ve Cem Sünbül'le gerçekleştirilen canlı yayında, Samsung hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Yeğen, Note 7'de yaşanan pil sorunundan Samsung'un 'masraflı' bir ders çıkardığını ve pillere röntgenle bakılmanın da dahil olduğu sekiz aşamalı testlerden geçirdiklerini söyledi. Bu süreç, Samsung'u artık birçok telefon üreticisine pil konusunda danışmanlık yapacak bir noktaya getirmiş.

GALAXY NOTE 8 TÜRKİYE SATIŞ TARİHİ

Şirketin merakla beklenen Galaxy Note 8 telefonu hakkında da soruları yanıtlayan Yeğen, yeni çıkacak telefonların detayları konusunda neredeyse bir yıl öncesinde bilgileri olduğunu, ancak bu konuda konuşamayacağını ekledi.

Yeğen, telefonla ilgili sızıntıların genelde doğruluk payı içermese de, konsept tasarımların ilginç olduğunu söyledi. Telefonun 23 Ağustos'taki tanıtımını doğrulayan Yeğen, Türkiye'de çıkış tarihinin de eylülün ikinci haftası olarak işaret etti.

SAMSUNG PAY VE AKILLI ASİSTAN BIXBY DE YOLDA

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, yayında iki yeni bilgiyi daha verdi. Buna göre, şirketin akıllı asistanı Bixby de önümüzdeki sene Türkçe olarak karşımıza çıkacak.

İkinci bilgi ise, telefondan ödeme yapmayı sağlayacak mobil cüzdan çözümü Samsung Pay ise en erken bu yıl sonu karşımıza çıkacak. Yeğen'e göre, Galaxy S8 tanıtımında 2017'nin son çeyreği olarak verilen hedef, mevzuattaki sorunlar sebebiyle biraz gecikebilir. Ancak böyle olsa bile, Samsung Pay'i 2018'in başında kullanabileceğiz. Yeğen'in beklentisi ise çok yoğun bir kullanım olacağı yönünde.

samsung

Galaxy Note 8

akıllı telefon

bixby