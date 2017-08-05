TEKNOLOJİ
Google'ın kurucularından Larry Page'in muhteşem hayatı
05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:24:45 | Güncelleme: 15:08:34
HABERTURK.COM
Sergey Brin ile 1998 yılında Google'ı kuran bilgisayar mühendisi Larry Page, hâlen çatı şirket Alphabet'i yönetiyor. Peki bugünlere nasıl geldi?
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26 Mart 1973'te her ikisi de Michigan State Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitmen olan Gloria ve Carl Page'in ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Larry Page, kendisini bilgisayarlar ve teknoloji dergileriyle dolu bir evde buldu.
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Ailesi, onu özgürlüğü ve yaratıcılığı teşvik eden Montessorri metoduyla eğitim veren bir okula verdi. Page, bundan "kuralları ve talimatları izletmeyen, kendini motive etmeyi ve dünyada ne olup bittiğini sorgulamayı sağlayan eğitim" şeklinde bahsediyor ve sonraki davranışlarını ve çalışmalarını etkilediğini söylüyor.
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12 yaşında okuduğu Nikola Tesla'nın biyografisi okuyan Page, sonunda borç içinde, anlaşılamadan öldüğünü öğrenince ağlıyor ve Page'in sadece dünyayı değiştirecek teknolojiler yaratmak değil, aynı zamanda bunları yayacak iş bilgisine de sahip olmasını istemesini sağlıyor. Page, "Bir şeyler icat etmenin yeterli olmadığını anladım. Bir etkisi olması için bunları dünyaya ulaştırmak ve insanların kullanmasını sağamak zorundasınız." diyor.
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Elektronik dünyasıyla haşır neşir olmanın yanı sıra, büyürken saksafon çalıyor. Fortune'a yaptığı bir açıklamada, müzik eğitiminin kısmen "Google'ın yüksek hızlı mirasına" ulaşmasında payı olduğunu belirtiyor. (Son birkaç yıldır perküsyon çaldığı da biliniyor.)
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Michigan Üniversitesi'nde öürenciyken, bugün de ilgilendiği bir konuya el attı ve ulaşımın geleceği üzerine düşünmeye başladı. Okulun güneş enerjili otomobil takımına girdi ve üniversitenin kampusleri arasında monoray (tek raylı) benzeri "kişisel hızlı ulaşım sistemi" kurulmasını önerdi.
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Doktorası için Stanford'a girdi. Burada, 1995 yılında Sergey Brin ile tanıştı. İkili bilgisayar/teknoloji sevdasının ortaklığı ile yakın arkadaş oldu.
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23 yaşında gördüğü bir rüyadan yola çıkarak "tüm interneti indirmek" fikrine kapıldı ve sitelerin içerisindeki bağlantılar sayısına göre siteleri sıralandırmaya başladı. Brin'den yardım istedi ve BackRub adlı bir arama motoru üzerinde çalışmaya başladılar. BackRub kısa sürede, aynı zamanda bir matematiksel terim olan Google adını aldı. Çünkü Page ve Brin'in "dünyadaki bilgiyi düzenlemek ve onu evrensel erişime açarak kullanışlı hâle getirme" hedeflerini yansıtıyordu.
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Her ikisi de Burning Man festivalinin katılımcıları olan Page ve Brin, Google ortaklığından bir yıl sonra, ilk doodle'ı yaratarak sorun çıkarsa düzeltemeyeceklerini dünyaya duyurmak istediler. Çünkü Nevada'da bir çölün ortasında yapılan, günlerce süren, marjinal bir müzik ve sanat festivalindeydiler.
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Page, büyük fikirler yerine yönetimde daha iyi olduğunu kabul etti, zira insanlarla uğraşmayı pek sevmiyordu. Bir lider olarak, sonuçlara odaklanıyor ve fazlasıyla hırs dolu fikirlere karşı bir çekim duyuyor.
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Google'ın bir işe dönüşmesinde etkili isimlerden, Page'in de arkadaşı olan Omid Kordestani, onu "meraklı, idealist, dünyayı değiştirmeye ve teknolojiyle bir etki yaratmaya odaklı" olarak tanımlıyor. Sonuçta tüm gezegenin haritasını çıkartmak ya da var olan tüm kitapları tarayarak dijital ortama aktarmak da bu tip fikirlerden değil mi?
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2001'e kadar Google'ın CEO'luğunu yürüten Page, şirkete "yetişkin yönetim" için Eric Schmidt'in gelmesiyle bu görevi bıraktı. Hem Brin hem de Page, tüm CEO adaylarına karşı temkinli davranırken, Schmidt'in programcı kökenli ve "burner" (Burning Man'e katılanlara verilen bir ad) olduğunu öğrenince, şirket için en azından "kültürel olarak uygun" olduğuna karar verdiler.
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Page, başlangıçta CEO koltuğunu bırakmaktan memnun değildi ama zaman içerisinde şirketin gündelik işleriyle daha az ilgilenme konusunda daha rahat hissetmeye başladı.
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2007'de toplantılarda çok vakit harcadığını düşündüğü için asistanlarından kurtuldu. Böylece onunla konuşmak isteyen, fiziksel olarak yanında, onun olduğu yerde bulunmak zorundaydı.
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Bu süre boyunca, Google ürününde ve vizyonunda etkin bir rol oynamayı sürdürdü. Page, anlaşmayı yapana kadar Andy Rubin'in şirketi Android'i satın aldığını Schmidt'e söylemedi.
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Koltuğunu bıraktıktan 10 yıl sonra da CEO titrini 2011'de yeniden almaya karar verdi.
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Şirketin üst yenitimini yeniden organize etti ve 2012 bitmeden, şirket Google+ adlı sosyal ağı, ilk Chromebook dizüstü bilgisayarı, Google Glass adlı ilk akıllı gözlüğü ve Fiber adlı hızlı internet hizmetini tanıtmıştı bile.
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Page, şirketin kurumsal yapısının tamamen değiştiği 2015'e kadar CEO görevini sürdürdü. Daha sonra, Google'ın altında konumlandırıldığı çatı şirket Alphabet'in CEO'su oldu.
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Şu anki rolünde, zamanının çoğunu yeni teknolojileri araştırmak, çok zeki insanlarla tanışıp onlara iş vermek ve Alphabet'in sonraki vurucu hamlesinin ne olacağını hayal etmekle geçiriyor.
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Forbes'in listesine göre dünyanın en zengin 8. insanı. Mal varlığı 44,5 milyar dolar değerinde.
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Page'in bir özelliği de tüm bunlar olurken, özet hayatını korunaklı bir şekilde tutmayı başarması. Nadiren özel hayatından bahsettiği bir sırada, 2013 yılında ses teli felci geçirdiğini söyledi. Bu durum sesini normalden daha yumuşak bir hâle getirirken, uzun konuşmaları zorlaştırmış.
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2007'de Lucinda Southworth adlı bir araştırmacı bilim insanıyla evlendi. Düğün için Karayipler'de bir ada kiralayan çift, 600 kişiyi davet etti. Page'in sağdıcı ise bir başka milyarder olan Virgin Group kurucusu Richard Branson oldu.
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Gösterişçi birisi olmayan Page, buna karşın, iyi bir yaşam sürüyor. Eşi ve iki çocuğuyla Palo Alto'da yer alan 7 milyon dolarlık bir evde oturuyor. Ekolojik köşk olarak bilinen bu binada bahçe terası ve güneş panelleri yer alıyor.
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Page'in özel hayatındaki en büyük satın alma, muhtemelen 60 metre uzunluğundaki 'Senses' adlı süper yat. 2011'de 45 milyon dolara aldığı yatın güvertesinde helikopter pisti ve jakuzi yer alıyor.
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Page, Brin ve Schmidt'in ortak satın aldığı sekiz özel jet bulunuyor.
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Page, mal varlığını da inandığı davalara adamaktan çekinmiyor. Planetary Resources adlı asteroit madenciliği yapan bir şirketin yanı sıra, Tesla ve baldızının kurduğu özel çocuk kitapları girişimi Twigtale'de kişisel yatırımları bulunuyor.
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2006 yılında babasının onuruna Carl Victor Page Anma Fonu'nu kurdu. Babası Carl Page, Larry üniversite için evden ayrıldıktan kısa süre sonra genç yaşta geçirdiği çocuk felcine bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti.
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Page'in işinin en ilginç yanı ise Alphabet'te çılgın hayallerin peşinden koşabilmeleri. Şirketin arama motoruna bağlı reklam sistemi o kadar iyi bir gelir getiriyor ki, akıllı ev aletleri üretme, yüksek irtifa balonlarıyla kırsal bölgelere internet erişimi sağlama, insan ömrünü uzatma gibi tutku duyduğu konularda çalışabilmesini sağlıyor.
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Son günlerde, Page daha çok uçan otomobillerle ilgileniyor. Örneğin, 100 milyon dolarlık bir kişisel yatırımı Zee.Aero adlı, "devrim niteliğinde yeni bir ulaşım yolu" üzerinde çalışan bir uçak şirketine yaptı. Ayrıca gizemli bir uçan otomobil şirketi olan Kitty Hawk'ın da yatırımcısı. Şirket en son tamamen elektrikle çalışabilen ve tek kişilik bir uçak üretti.