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Google'ın bir işe dönüşmesinde etkili isimlerden, Page'in de arkadaşı olan Omid Kordestani, onu "meraklı, idealist, dünyayı değiştirmeye ve teknolojiyle bir etki yaratmaya odaklı" olarak tanımlıyor. Sonuçta tüm gezegenin haritasını çıkartmak ya da var olan tüm kitapları tarayarak dijital ortama aktarmak da bu tip fikirlerden değil mi?