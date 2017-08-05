TEKNOLOJİ

Google'ın kurucularından Larry Page'in muhteşem hayatı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:24:45 HABERTURK.COM

Sergey Brin ile 1998 yılında Google'ı kuran bilgisayar mühendisi Larry Page, hâlen çatı şirket Alphabet'i yönetiyor. Peki bugünlere nasıl geldi?

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    26 Mart 1973'te her ikisi de Michigan State Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitmen olan Gloria ve Carl Page'in ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Larry Page, kendisini bilgisayarlar ve teknoloji dergileriyle dolu bir evde buldu.

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    Ailesi, onu özgürlüğü ve yaratıcılığı teşvik eden Montessorri metoduyla eğitim veren bir okula verdi. Page, bundan "kuralları ve talimatları izletmeyen, kendini motive etmeyi ve dünyada ne olup bittiğini sorgulamayı sağlayan eğitim" şeklinde bahsediyor ve sonraki davranışlarını ve çalışmalarını etkilediğini söylüyor.

  • 3 Google'ın kurucularından Larry Page'in muhteşem hayatı
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    12 yaşında okuduğu Nikola Tesla'nın biyografisi okuyan Page, sonunda borç içinde, anlaşılamadan öldüğünü öğrenince ağlıyor ve Page'in sadece dünyayı değiştirecek teknolojiler yaratmak değil, aynı zamanda bunları yayacak iş bilgisine de sahip olmasını istemesini sağlıyor. Page, "Bir şeyler icat etmenin yeterli olmadığını anladım. Bir etkisi olması için bunları dünyaya ulaştırmak ve insanların kullanmasını sağamak zorundasınız." diyor.

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    Elektronik dünyasıyla haşır neşir olmanın yanı sıra, büyürken saksafon çalıyor. Fortune'a yaptığı bir açıklamada, müzik eğitiminin kısmen "Google'ın yüksek hızlı mirasına" ulaşmasında payı olduğunu belirtiyor. (Son birkaç yıldır perküsyon çaldığı da biliniyor.)

  • 5 Google'ın kurucularından Larry Page'in muhteşem hayatı
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    Michigan Üniversitesi'nde öürenciyken, bugün de ilgilendiği bir konuya el attı ve ulaşımın geleceği üzerine düşünmeye başladı. Okulun güneş enerjili otomobil takımına girdi ve üniversitenin kampusleri arasında monoray (tek raylı) benzeri "kişisel hızlı ulaşım sistemi" kurulmasını önerdi.

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