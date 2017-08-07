Google çalışanının cinsiyetçi mesajı şirketi karıştırdı

Yazılım mühendisi, şirket içi bir yazışmada, teknoloji şirketlerindeki üst düzey görevlerde kadınların daha az bulunmasının sebebinin, erkek ve kadın arasındaki biyolojik farktan kaynaklandığını yazdı. Gizmodo'nun tamamını yayımladığı 10 sayfalık mesaj, iç yazışmanın yanı sıra Google+'ta da paylaşıldı.

" Google'ın İdeolojik Yankı Çemberi" adlı mesajda en çok tepki çeken ifadelerden birisi "Cinsiyet ayrımının seksizmi ima ettiğini düşünmeyi bırakmalıyız" oldu. Şirket, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından kadınlara maaş ayrımcılığı yaparak daha az ücret ödediği iddiasıyla incelenirken, böyle bir mesajın ortaya çıkmadı, Google için işleri daha da zorlaştıracak.

İsmi belirtilmeyen yazar, "erkek ve kadınların kabiliyetlerinin kısmen biyolojik sebeplerle farklı olduğunu ve bu farkların teknoloji ve yönetim alanlarında eşit temsil olmamasını açıkladığını", kadınların genellikle "sosyal ve sanatsal alanda işleri tercih ettiğini", "daha çok erkeğin ise kodlamayı sevdiğini" de ifade etti.

KADINLAR DAHA AZ KAZANIYOR

Teknolojide kadının rolü, özellikle ABD'de hassas ve tartışılan bir konu. Zira birçok araştırma kadınların bu alanda hem genel hem de üst düzey yönetim anlamında daha az işe sahip olduğunu, iş sahibi olanların da erkek mevkidaşlarından daha az kazandıklarını ortaya koyuyor.

Bu sebeple, her şirkette bu dengeyi sağlamakla yükümlü bir yönetici bulunabiliyor. Google'da çeşitliliği sağlamaktan yükümlü Danielle Brown, Motherboard'un haberine göre, bir iç yazışmada konu hakkında şunları yazdı: "Çeşitlilik ve kapsama, koruduğumuz değerlerimizin ve kültürümüzün önemli bir parçası. Bu iki kavramın şirketimizin başarısı için kritik olduğu tartışmasız ve uzun vadede onların arkasında duracağız ve onlara bağlı kalacağız."

50 MİLYON DOLARLIK İNİSİYATİF YALAN MIYDI?

Google hakkında bu iddialar da yeni değil. Bundan 3 yıl önce yayımladığı bir çalışan istatistiğine göre şirketin yüzde 30'unu kadınlar oluşturuyor. Şirket, o zaman cinsiyet ayrımını bitirmek için 50 milyon dolarlık bir girişim başlattı. Üç yılı kapsayan girişimin çalışan sayısını ve maaşlarını eşitleme hedefi bulunuyordu.

Şirketin karnesi bu yatırımla da düzelmiş değil. 2016'da çalışanların yüzde 31'i kadınken, sadece yüzde 2'si siyahî ve yüzde 3'ü Latin Amerikalıydı. ABD'deki çalışanların yüzde 59'u beyaz, yüzde 32'si ise Asyalıydı.

Güncel istatistikler de cinsiyet ayrımının azalması bir yana, şirketin çeşitlilik oranlarının da pek değişmediğini gösteriyor. Ocak 2017 verilerine göre, Google çalışanlarının sadece yüzde 31'i kadın. Etnisiteye bakıldığında da değişim önemsiz bir düzeyde. Siyahîler yüzde 2, Latin Amerikalılar yüzde 4, Asyalılar yüzde 35, Beyazlar ise yüzde 56 olarak belirtiliyor.

Anlaşılan o ki, 50 milyon dolarlık inisiyatif bir işe yaramamış ve Google'ın daha gidecek yolu var.

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