TEKNOLOJİ
Yeni Apple Watch, iPhone'suz çalışabilir
07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:31:34 | Güncelleme: 14:11:21
Apple'ın bu yılın sonunda tanıtması beklenen yeni Watch akıllı saat modelinde mobil internet bağlantısı olması bekleniyor. Bu özellik sayesinde, akıllı saat, iPhone ile bağlantı olmadan da çalışabilir
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Apple'ın akıllı saati Apple Watch, en başından beri teknoloji severlerin ciddi ilgisiyle karşılaştı.
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Telefona gelen mesajları ve bildirimleri görmeyi, yanıtlamayı sağlayan akıllı saat, fitness ve sağlık özellikleriyle de ilgi çekiyor.
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İlk model 2015'te tanıtıldı ve daha sonra Series 1 ve Series 2 karşımıza çıktı.
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38 mm ve 42 mm'lik modellerinin yanı sıra,farklı kadranlar ve spor modeliyle herkese hitap ediyor.
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Cihazın işletim sistemi de üç güncelleme geçirdi ve daha kullanışlı hâle geldi.
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Son ve en üst modelde Apple S2 işlemci, 512 MB bellek, safir camla kaplı 312x390 piksel çözünürlüklü 1,53 inç ekran, 8 GB depolama alanı yer alıyor.
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Bloomberg'in haberine göre bu sene sonu tanıtılması beklenen yeni modeldeki değişiklikler şu şekilde olacak.
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Cihazın en büyük kısıtlaması olan iPhone bağımlılığı yeni modelde bitebilir. Zira mobil internet bağlantısı özelliği bulunması bekleniyor.
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Intel'in LTE modemini taşıyacak cihazın tasarımı da değişecek.
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Ancak yeni tasarımın nasıl olacağı henüz bilinmiyor.
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Apple Watch, satışlarını giderek artırırken, akıllı saat piyasasının en güçlü ürünü olarak görülüyor.
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2015 yılında dünyada 20,8 milyon akıllı saat satılmış, Apple ise yüzde 55 pazar payıyla lider olmuştu.
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Dünyada geçen yıl toplam 21,1 milyon akıllı saat satılırken, Apple Watch, yüzde 63 pazar payına sahip oldu.
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Bu yılın birinci ve ikinci çeyreklerinde önceki yılın aynı dönemlerine göre yaklaşık yüzde 50 büyüme yaşandı. Şirketin her çeyrek için 2-3 milyon satış yaptığı tahmin ediliyor.