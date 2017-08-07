TEKNOLOJİ

Yeni Apple Watch, iPhone'suz çalışabilir

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:31:34

Apple'ın bu yılın sonunda tanıtması beklenen yeni Watch akıllı saat modelinde mobil internet bağlantısı olması bekleniyor. Bu özellik sayesinde, akıllı saat, iPhone ile bağlantı olmadan da çalışabilir

  • 1 Yeni Apple Watch, iPhone'suz çalışabilir
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    Apple'ın akıllı saati Apple Watch, en başından beri teknoloji severlerin ciddi ilgisiyle karşılaştı.

     

  • 2 Yeni Apple Watch, iPhone'suz çalışabilir
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    Telefona gelen mesajları ve bildirimleri görmeyi, yanıtlamayı sağlayan akıllı saat, fitness ve sağlık özellikleriyle de ilgi çekiyor.

     

  • 3 Yeni Apple Watch, iPhone'suz çalışabilir
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    İlk model 2015'te tanıtıldı ve daha sonra Series 1 ve Series 2 karşımıza çıktı.

     

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    38 mm ve 42 mm'lik modellerinin yanı sıra,farklı kadranlar ve spor modeliyle herkese hitap ediyor.

     

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    Cihazın işletim sistemi de üç güncelleme geçirdi ve daha kullanışlı hâle geldi.

     

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