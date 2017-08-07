TEKNOLOJİ
SpaceX dünyanın en güçlü roketi için çalışmalara başladı
07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:14:15 | Güncelleme: 14:37:35
HABERTURK.COM
Özel uzay şirketi SpaceX’e ait olan ve Kasım ayında fırlatılması beklenen dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy için geri sayım başladı
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Özel uzay şirketi SpaceX’e ait olan ve Kasım ayında fırlatılması beklenen dünyanın en güçlü roketi olacağı belirtilen Falcon Heavy için geri sayım başladı
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SpaceX’in devasa roketi uzayın derinliklerine gitmek için şirketin elindeki en önemli silahlardan birisi.
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Bu yüzden bütün gözler Kasım ayında fırlatılması beklenen Falcon Heavy’nin üzerinde olacak.
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Bu denli büyük bir roketin ilk kez fırlatılacak olması Falcon Heavy’e olan ilgiyi daha da artırıyor çünkü farklı sorunlarla karşılaşılabilir.
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Tesla elektrikli araçlarıyla devrim yaratan ve şimdi de yeraltına açmaya başladığı tünellerle trafiği sonlandırmayı hedefleyen, hava tüpleriyle şehirler arasında ultra hızlı yolculukların denemelerini yapmaya başlayan milyarder girişimci Elon Musk hafta sonunda Falcon Heavy’nin adeta fragmanını yayınlayarak dikkatleri buraya çekti.
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Musk’ın Instagram hesabında yayınladığı animasyonun Falcon Heavy fırlatma rampasında görülüyor.
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Rampadan fırlatılan en güçlü roketin ilk iki parçası yeryüzüne dikey iniş ile dönüyor.
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Animasyonda uzayın derinliklerine ilerleyen parça dışındaki ana itici de dünyaya dönüyor ve dikey iniş gerçekleştiriyor.
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Bilindiği üzere SpaceX’in roketleri tekrar kullanılmak üzere geliştirildi ve şirketin şimdiye dek yeryüzüne dönen başarılı denemeleri medyada yer aldı.
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Yeryüzüne dönebilen ve zarar görmeden yeniden kullanılabilir halde kalan roketler uzay yolculuklarının maliyetini düşürdüğü için bu alanda yeni bir çığır açtı.
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Musk’ın Instagram gönderisinde yazdıkları da Falcon Heavy’un fırlatılışının önemine vurgu yapıyor.
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Geçtiğimiz yıllarda Falcon 9’un fırlatılış ve inişlerinde çeşitli sorunlar yaşayan takımın bu en güçlü roketin fırlatılışı ve inişinde ne gibi sorunlarla karşılaşabileceği merak konusu.
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Mühendisler her şeyin hatasız olması için büyük çaba sarf ediyorlar ancak Musk bu ilk büyük fırlatılışta birçok sorunla karşılaşma ihtimalini yazdıklarıyla dile getirmiş.
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Musk’a göre ilk seferde işler yolunda gitmese de şirket çok geçmeden bu konuda da başarılı olacak.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün denize olan yüksekliğinden daha uzun olan Falcon Heavy 70 metre boyunda bir canavar. Canavar tanımı ise Elon Musk’a ait.
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İlk etapta üç Falcon 9 dokuz motorlu çekirdeğin 27 Merlin motoru birlikte 5 milyon poundluk itme kuvveti oluşturuyor.
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Bu kuvvet yaklaşık on sekiz Boeing 747 jet uçağının motor kuvvetine denk geliyor.
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Falcon 9 daha kısa görevler için tasarlanmışken, büyük kardeşi Falcon Heavy ise ay veya Mars'a mürettebatlı uçuş imkanı veriyor.
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Çalışmada da görüldüğü üzere Falcon Heavy uzay mekiğinden bile daha güçlü bir rokete sahip.
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Daha önce SpaceX'in başka bir fırlatma çalışması sırasında oluşan bu dumanlar ilginç bir benzetmeyle sosyal medyada gündem olmuştu.
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Dumanların oluşturduğu şekil Susam Sokağı karakterlerinden Kurabiye Canavarını andırıyordu.
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