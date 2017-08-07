TEKNOLOJİ

SpaceX dünyanın en güçlü roketi için çalışmalara başladı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:14:15 HABERTURK.COM

Özel uzay şirketi SpaceX’e ait olan ve Kasım ayında fırlatılması beklenen dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy için geri sayım başladı

  • 1 SpaceX dünyanın en güçlü roketi için çalışmalara başladı
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    Özel uzay şirketi SpaceX’e ait olan ve Kasım ayında fırlatılması beklenen dünyanın en güçlü roketi olacağı belirtilen Falcon Heavy için geri sayım başladı

  • 2 SpaceX dünyanın en güçlü roketi için çalışmalara başladı
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    SpaceX’in devasa roketi uzayın derinliklerine gitmek için şirketin elindeki en önemli silahlardan birisi.

  • 3 SpaceX dünyanın en güçlü roketi için çalışmalara başladı
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     Bu yüzden bütün gözler Kasım ayında fırlatılması beklenen Falcon Heavy’nin üzerinde olacak. 

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  • 4 SpaceX dünyanın en güçlü roketi için çalışmalara başladı
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    Bu denli büyük bir roketin ilk kez fırlatılacak olması Falcon Heavy’e olan ilgiyi daha da artırıyor çünkü farklı sorunlarla karşılaşılabilir. 

  • 5 SpaceX dünyanın en güçlü roketi için çalışmalara başladı
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    Tesla elektrikli araçlarıyla devrim yaratan ve şimdi de yeraltına açmaya başladığı tünellerle trafiği sonlandırmayı hedefleyen, hava tüpleriyle şehirler arasında ultra hızlı yolculukların denemelerini yapmaya başlayan milyarder girişimci Elon Musk hafta sonunda Falcon Heavy’nin adeta fragmanını yayınlayarak dikkatleri buraya çekti.

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