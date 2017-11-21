Teknoloji

Dünyanın en genç milyarderi John Collison'un hayat hikayesi

07.08.2017 - 16:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bundan 7 yıl önce Stripe adlı ödeme startup'ını kuran John ve Patrick Collison kardeşler, bankaların yapamadığını yapınca hızla değer kazandı. Şirket, bugün 9,2 milyar dolar değerlemeye sahip ve Forbes'a göre John Collison dünyanın en genç sıfırdan milyarder olan kişisi

  • 1 John Collison'un hayat hikayesi! John Collison kimdir?
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    İrlandalı John Collison, henüz 27 yaşında olmasına rağmen 7 yıl önce geliştirdiği bir yazılımla 1.1 milyar dolar servete ulaştı ve dünyanın en genç sıfırdan milyarder olan kişisi oldu. İşte John Collison'un ilginç hayat hikayesi

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  • 2 John Collison'un hayat hikayesi! John Collison kimdir?
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    Stripe, en basit anlatımla bir ödeme kuruluşu. Yani şirketlerin internet üzerinden ödeme alabilmesini sağlıyor.

  • 3 John Collison'un hayat hikayesi! John Collison kimdir?
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    Kurucusu olan Patrick ve John Collison, 20 kişiden az öğrencinin olduğu bir okulda okumuşlar.

     

  • 4 John Collison'un hayat hikayesi! John Collison kimdir?
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    Bloomberg'in kardeşlerle yaptığı bir röportajda, Patrick sınıfta sıkılınca kitap okuduğunu söylüyor. Kitapları öyle bir açıyla yerleştiriyormuş ki, öğretmen onu göremiyormuş.

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  • 5 John Collison'un hayat hikayesi! John Collison kimdir?
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    Daha sonra bir müdür, öğretmenlerden öğrenciler böyle yaptığında onlara kızmamalarını istemiş.

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Yorumlar 21
  • Misafir 15 Ağustos 2017 Salı 16:47
    türkiyenin vazgeçilmez evlilik programları saolsun onlar zaten engelliyor engeleyebildiği kadar
  • Misafir 15 Ağustos 2017 Salı 16:33
    seni bağlayan mı oldu Misafir sen orucu tutmamışsın ama sonuç ortada...
  • Misafir 08 Ağustos 2017 Salı 16:13
    sakız çiğnemek orucu bozar
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