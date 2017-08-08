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Bir diğer seçenek de drone'ları indirmek için başka drone'ları kullanmak. Ancak bu sadece ufak drone'lar için daha büyük drone'lar göndererek oluyor. Büyük cihazlar da bunu ağ atıp diğer drone'u yakalayarak gerçekleştiriyorlar.