TEKNOLOJİ

ABD ordusuna drone vurma izni

08 Ağustos 2017 Salı, 12:47:15 HABERTURK.COM

Pentagon'un onayladığı yeni kurala göre, askerî üsler tehdit olarak gördükleri kişisel ve ticarî drone'ları vurabilecekler

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    Military Times'ın haberine göre, ilk kez temmuzda üslere bildirilen yeni kuralın içeriği gizli olarak sınıflandırılıyor.

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    Ancak drone'ların askerî hava sahasına yaklaşırken ya da hava sahasına girdiklerindeki angajman kurallarını içerdiği biliniyor.

     

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    Pentagon sözcüsü Deniz Yüzbaşı Jeff Davis, yeni kuralları ihlâl eden drone'ların yakalanacağını ve "yeni angajman kuralları bu tehditleri durdurmayı, devre dışı bırakmayı, yok etmeyi ve takip etmeyi sağlıyor" dedi. Bir üssün drone'a nasıl karşılık vereceği ise "duruma bağlı" olacak.

     

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    Askerî üsler, ulusal parklar, etkinlik olduğuı zamanlarda büyük spor stadyumları, havalimanlarının beş mil çevresi ve Reagan Ulusal Havalimanı'nın 15 mil çevresi uzun yıllardır uçuşa yasak alanlar olarak kabul ediliyorlar. Bu yılın başında, Federal Havacılık Kurulu (FAA), 133 askerî tesisi de drone'ların izinsiz uçamayacağı alanlar listesine eklemişti.

     

     

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    İzinsiz uçuş yapmanın cezası ise sadece para cezası değil, ayrıca hapis cezası da verilebiliyor.

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