TEKNOLOJİ
ABD ordusuna drone vurma izni
08 Ağustos 2017 Salı, 12:47:15 | Güncelleme: 13:35:17
HABERTURK.COM
Pentagon'un onayladığı yeni kurala göre, askerî üsler tehdit olarak gördükleri kişisel ve ticarî drone'ları vurabilecekler
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Military Times'ın haberine göre, ilk kez temmuzda üslere bildirilen yeni kuralın içeriği gizli olarak sınıflandırılıyor.
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Ancak drone'ların askerî hava sahasına yaklaşırken ya da hava sahasına girdiklerindeki angajman kurallarını içerdiği biliniyor.
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Pentagon sözcüsü Deniz Yüzbaşı Jeff Davis, yeni kuralları ihlâl eden drone'ların yakalanacağını ve "yeni angajman kuralları bu tehditleri durdurmayı, devre dışı bırakmayı, yok etmeyi ve takip etmeyi sağlıyor" dedi. Bir üssün drone'a nasıl karşılık vereceği ise "duruma bağlı" olacak.
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Askerî üsler, ulusal parklar, etkinlik olduğuı zamanlarda büyük spor stadyumları, havalimanlarının beş mil çevresi ve Reagan Ulusal Havalimanı'nın 15 mil çevresi uzun yıllardır uçuşa yasak alanlar olarak kabul ediliyorlar. Bu yılın başında, Federal Havacılık Kurulu (FAA), 133 askerî tesisi de drone'ların izinsiz uçamayacağı alanlar listesine eklemişti.
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İzinsiz uçuş yapmanın cezası ise sadece para cezası değil, ayrıca hapis cezası da verilebiliyor.
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Ancak Motherboard'un haberine göre, bu cezaların uygulanmasında güçlük çekiliyor, zira FAA'daki organizasyonel karmaşa, drone ihlâllerinin olduğu veritabanının farklı parçalara bölünmesine sebep olmuş.
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Drone'ları durdurabilmek için farklı yöntemler geliştirildi. Bunların bir kısmı özel mülkü üzerinde drone uçmasını istemeyenler tarafından da kullanılabilir.
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Örneğin fotoğrafta bir anti-drone silahı görülüyor. Bu, aslında bir jammer işlevi görüyor, fakat biraz daha farklı.
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Drone'a yöneltilen silah, 30 derecelik koni biçiminde radyo dalgaları göndererek kontrol ve navigasyon sistemlerini yanıltıyor.
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400 metre mesafeye kadar çalışan Battelle Drone Defender, drone'ları inişe zorlamakla kalmıyor, tüm dış kontrol komutlarının cihaza erişimini de durduruyor.
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Bir diğer seçenek de drone'ları indirmek için başka drone'ları kullanmak. Ancak bu sadece ufak drone'lar için daha büyük drone'lar göndererek oluyor. Büyük cihazlar da bunu ağ atıp diğer drone'u yakalayarak gerçekleştiriyorlar.
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İstenmeyen drone'ları indirmek için kullanılan bir yöntem de kuş eğitmek. Kartal gibi büyük kuşları eğiterek drone'ları durdurmalarını sağlayanlar var. Ancak bu kuş için biraz tehlikeli ve garantisi olmayan bir çözüm.
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Lazer de İHA'ları durdurmakta rol oynuyor. Drone'un görüşünü (kamerasını) engelleyen lazer, bunu görüntü çipine yoğun ışık ileterek başarıyor. Ancak bu yöntemin de riski mevcut. Yanlışlıkla helikopter ya da uçak pilotlarını da hedef alabilirsiniz.
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DroneShield adlı sistem ise içerisindeki Raspberry Pi bilgisayarla çalışıyor. 2013 yılında bir Kickstarter kampanyası olarak başlayan proje, insanların fonlamasıyla gerçeğe dönüştü.
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İnsan kulağının duymadığı frekansları dinleyen bir mikrofon, sistemi drone'ların uçtuğundan haberdar ediyor.
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Sinyal daha sonra veritabanı ile karşılaştırılıyor ve uyarı yapılıyor.
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Kammer özelliği ile drone durdurulabiliyor. Sistemin daha geniş alan kapsama için büyük antenleri de bulunuyor.