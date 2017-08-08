Google, cinsiyetçi manifesto yayımlayan çalışanını kovdu

Çalışanın ismi Google tarafından verilmese de, teknoloji medyası, söz konusu kişinin James Damore olduğunu yazdı. Ayrımın sebebinin biyolojik farklılıklar olduğunu vurgulayan mühendisin işten çıkartılma sebebi ise "cinsiyet klişelerini yaşatması" olarak belirtildi.

Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketlerinde kadın çalışan sayısı erkeklerin yarısından az. Şirket üst düzey yöneticilerinin oranı ise neredeyse dörtte bir oranında.

50 MİLYON DOLAR YETMEDİ

Google, kendi bünyesindeki %70 erkek, %30 kadın çalışan oranını yüzde 50-50'ye yükseltmek için üç yıl önce bir çalışan çeşitliliği programı açıklamıştı. Bunun için 50 milyon dolar ayıran şirket, sadece yüzde 1 gelişme kaydedebildi.

Cinsiyetçi öğeler içeren manifestonun ciddi bir yansıma yaratması, şirketin CEO'su Sundar Pichai'nin de tatilini yarıda bırakmasına sebep oldu. ABD medyasında şirket içi kaynakların, birçok Google çalışanının yayımlanan mesajdan iğrendiğini belirttiği, ancak kısmen hak verenlerin de bulunduğu belirtiliyor.

Sundar Pichai ise konu hakkında, "Çalışanların bir kısmının biyolojik olarak bazı işlere daha az uygun olduğunu söylemek saldırgan ve kabul edilemez" dedi ve konuşmasına şöyle devam etti: "Belli ki, bir grup olarak tartışmamız gereken çok şey var. Herkesi kapsayan bir ortam yaratabilmek için neler yapacağımız da dahil."

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