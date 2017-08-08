Hacker'lar Game of Thrones yıldızlarının telefon numaralarını yayımladılar

HBO'nun daha fazla sızıntıyı önlemek için kendilerine fidye ödemesini isteyen hacker'lar, 3,4 GB büyüklüğünde veri yayımladı. Sızdırılan veriler arasında Game of Thrones bölümlerinin taslak senaryoları, HBO'nun iç ağına ait teknik dokümanlar, yönetici parolaları bulunuyor.

Bir dokümanda ise Game of Thrones yıldızları Peter Dinklage, Lena Headey ve Emilia Clark'ın kişisel telefon numaraları ve e-posta adresleri bulunuyor. HBO'nun film programlarından sorumlu başkan yardımcısı Leslie Cohen'in bir aylık döneme ait e-postaları da sızıntılar arasında yer alıyor.

7 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Associated Press'e göre, hacker'ların elinde Leslie Cohen'in bir aylık e-postalarının yanı sıra, sonraki bölümün detaylı bir özeti, bütçe, hukuk, lisanslama ve perakende gibi adlara sahip klasörlerin ekran görüntüleri, oyuncuların ve yapım ekibinin telefon numaraları ve e-posta adresleri bulunuyor.

Fidye mektubu, kendini Mr. Smith olarak tanıtan bir kişi tarafından hazırlanan 5 dakika uzunluğunda bir videodan oluşuyor. CEO'ya iletilen videoda, fidye miktarının 7 milyon dolar olduğu belirtiliyor. AP'ye göre pop kültür referansları ve yazım hatalarıyla dolu iletide, hacker'lar HBO'nun ağına girmek için altı ay uğraştıklarını belirtiyor ve fidyenin de bu çalışmanın karşılığı olduğunu söylüyorlar.

"ÖDEME BITCOIN OLSUN"

Hacker'lar fidyeyi bitcoin olarak talep ederken, genellikle yılda 12 ile 15 milyon dolar arası bir kazançları olduğunu da söylemekten geri kalmadılar.

Fidye için HBO'ya üç gün verilirken, sızıntıların yapıldığı winter-leak.com adresindeki sitenin de kapalı olması dikkat çekiyor. Şirket sızdırılan verilerle ilgili bir soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Wired'a konuşan HBO Sözcüsü Jeff Cusson, "Bugüne kadarki inceleme e-posta sistemimizin tamamının ele geçirildiğine dair bir bulgu içermiyor." dedi. Daha önce Sony Pictures olayına müdahil olan FBI, bu kez de HBO'nun yardımına koştu, ancak soruşturmanın detayları hakkında bilgi verilmiyor.

HBO'nun e-posta sunucusuna tam erişim sağlanabilseydi, Sony Pictures'ın daha önce başına gelene benzer, utanç verici bir durum yaşanabilirdi. 2014'teki bir hack olayında, Sony'den sızdırılan e-postalar şirketin imajına ciddi ölçüde zarar vermişti.

Bugüne kadarki sızıntılardan anlaşıldığı kadarıyla hacker'lar Game of Thrones'un bitmiş bölümlerine ulaşamadılar. Geçen hafta 7. sezonun 4. bölümü internete düşmüştü, ancak bu sızıntının bahsedilen hack olayından ayrı bir durum olduğu ortaya çıktı. Bölümü, HBO'nun dağıtım ortağı Star India'nın yanlışlıkla internette yayımladığı anlaşıldı.

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