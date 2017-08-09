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Pratik web aracıyla evinizin kira bedelini ücretsiz ve hızlı bir şekilde ölçebilirsiniz

Pratik web aracı, evinizin kira bedelini hesaplıyor

Evini ya da odasını kiralamak isteyenler için kira bedelini belirlemek için genellikle emlakçılardan ve çevredeki evlerin ilanlarından fikir alınıyor. Bu akıllı araç ise ev ya da odanızın kira bedelini belirlemek için bir fikir daha verebilir

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:19:19 Güncelleme: 13:33:22 HABERTURK.COM

Ellit & Me Estimator adlı web aracı, yapay zeka algoritmaları kullanarak evinizin kısa dönem kiralanmasında talep edebileceğiniz fiyatı karşınıza getiriyor.

Aracın çalışması için adresinizi girmeniz, dairenin detaylarını vermeniz yeterli. Daha sonra sistem önceki yıla ait ortalama günlük ve haftalık kira fiyatlarını karşınıza getiriyor.

Evin detaylarını ise pratik bir şekilde ediniyor. Sizden yatak odası sayısını ve kalacak kişi sayısını belirlrmenizi isteyen site, tuvalet ve banyo sayısıyla da büyüklüğü tahmin ediyor.

Ayrıca hava durumu verilerini de ekrana getiren araç, kısa dönem kiralamalarda en iyi zamanı da, bu dönemdeki kira artış oranlarıyla söylüyor.

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