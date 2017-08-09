TEKNOLOJİ
Sharp'ın yeni telefonu 2017'nin trendine uygun
09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:27:09 | Güncelleme: 15:51:00
HABERTURK.COM
Japon elektronik üreticisi Sharp'ın tanıttığı Aquos S2 adlı akıllı telefonu, yeni bir trendin ilklerinden olmayı başardı. Apple'ın iPhone 8, Samsung'un ise Galaxy Note 8'inden önce yeni üründe çerçevesiz ekranı uyguladı
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Sharp Aquos S2'de Snapdragon 630 işlemci, 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanı bulunuyor.
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Telefonun bir de üst modeli mevcut. Bunda da Qualcomm Snapdragon 660 işlemci, 6 GB bellek ve 128 GB depolama var.
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Bu model 520 dolara satılacak, ancak henüz piyasaya çıkmadı.
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Her iki modelde de 3.020 mAh kapasiteli bir pil ve Android Nougat işletim sistemi bulunuyor.
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Arka yüzde son dönemde moda olduğu üzere, çift kamera yer alıyor. Alt alta yerleştirilen kameralar, iPhone 8'de olacağı iddia edilen dizilimi andırıyor. Bunlardan birisi 12 MP, diğeri ise 8 MP çözünürlüğe sahip.
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Üst modelin arka yüzü cam kaplama. Bu da HTC U11'i andırıyor.
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Ancak telefonun asıl ilgi çekici yanı 5,5 inçlik ekranı. 2.040x1.080 piksel çözünürlüğü çarpıcı.
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Üstte artık çerçeve görmüyoruz. Ön kamera için ayrılan ufak alan dışında kalan her yer ekran.
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Üst köşelerdeki keskinlik dışında ürünün 'falsosu' yok.
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Altta ise Sharp logosu ve parmak izi okuyucu yer alıyor. Telefonun yanlarında ise çerçeve görmememiz iyi.
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Bu sayede daha ufak boyutta daha çok ekran alanına sahip oluyoruz.
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Aquos S2'nin hangi ülkelerde çıkacağı henüz belli değil, fakat 2017'deki tasarım trendinin aldığı son şekil bu.
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Bundan sonra çerçevesiz ekranlı telefonları her yerde göreceğiz.
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Düşük özellikli model ise 370 dolar fiyatla, birçok telefona iyi bir rakip olacağa benziyor.