TEKNOLOJİ

Sharp'ın yeni telefonu 2017'nin trendine uygun

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:27:09 HABERTURK.COM

Japon elektronik üreticisi Sharp'ın tanıttığı Aquos S2 adlı akıllı telefonu, yeni bir trendin ilklerinden olmayı başardı. Apple'ın iPhone 8, Samsung'un ise Galaxy Note 8'inden önce yeni üründe çerçevesiz ekranı uyguladı

  • 1 Sharp'ın yeni telefonu 2017'nin trendine uygun
    1 | 14

    Sharp Aquos S2'de Snapdragon 630 işlemci, 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanı bulunuyor.

  • 2 Sharp'ın yeni telefonu 2017'nin trendine uygun
    2 | 14

    Telefonun bir de üst modeli mevcut. Bunda da Qualcomm Snapdragon 660 işlemci, 6 GB bellek ve 128 GB depolama var.

  • 3 Sharp'ın yeni telefonu 2017'nin trendine uygun
    3 | 14

    Bu model 520 dolara satılacak, ancak henüz piyasaya çıkmadı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Sharp'ın yeni telefonu 2017'nin trendine uygun
    4 | 14

    Her iki modelde de 3.020 mAh kapasiteli bir pil ve Android Nougat işletim sistemi bulunuyor.

  • 5 Sharp'ın yeni telefonu 2017'nin trendine uygun
    5 | 14

    Arka yüzde son dönemde moda olduğu üzere, çift kamera yer alıyor. Alt alta yerleştirilen kameralar, iPhone 8'de olacağı iddia edilen dizilimi andırıyor. Bunlardan birisi 12 MP, diğeri ise 8 MP çözünürlüğe sahip.

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000