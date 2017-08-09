TEKNOLOJİ
WhatsApp'ta ses kayıt özelliği geliştirildi
09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:58:58 | Güncelleme: 16:13:20
En çok kullanılan mesajlaşma uygulamasının ses kayıt özelliği yenilendi. Fotoğraf ve mesaj gönderiminden sonra en çok kullanılan özellik artık daha yetenekli
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WhatsApp en popüler mesajlaşma uygulaması olmayı sürdürüyor. Facebook'un sahibi olduğu uygulamaya gelen güncellemeler yeni yetenekler kazandırıyor. WhatsApp bunlara bir yenisini sesli kayıt özelliğiyle ekledi.
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Kimilerine göre WhatsApp’ın en iyi özelliklerinden birisi, kimilerine göre ise en gereksiz özelliklerinden birisi olan sesli mesaj yapılan güncellemeyle artık daha yetenekli.
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WhatsApp’ın Android işletim sisteminde beta sürecinde denemeye aldığı gizli özellik yakında yapılacak bir güncellemeyle Android kullanıcılarının hizmetine sunulabilir.
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Ses kaydı zaten sistemde yer alıyordu ancak güncellemeyle birlikte artık daha uzun ses kayıtları yapılabilecek.
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Ses kayıt süresi 15 dakikaya kadar çıkarılan özelliğin esas fark yaratan tarafı ise süresi değil.
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Yeni ses kaydı özelliği WhatsApp’a ses kaydını arka planda çalışırken dahi almasını sağlıyor.
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Ancak bu yeni özellik ekranın hemen sağ altında klavyenin üstünde yer alan sesli mesaj düğmesinden aktive edilmiyor.
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Yeni özelliğe erişmek için soldaki artı (+) işaretine dokunduğunuzda açılan ekle menüsüne girin.
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Daha sonra açılır menüden ses seçeneğine dokunun ve çıkan alanda “WhatsApp ile kaydet – Record with WhatsApp” düğmesine dokunun. Basit bir şekilde uygulamadan bağımsız çalışabilen penceredeki düğmeye basın.
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Bu yeni özellik 15 dakikalık ses kaydına izin veriyor. Bir kere kayıt düğmesine basmanız başka uygulamaya girseniz bile ses kaydı yapmanıza engel olmaz. WhatsApp arka planda çalışırken önde kullanımı kolaylaştıran bu uygulama WhatsApp sesli görüşmelerinde kayıtları da tutabiliyor.
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Android bildirim merkezinden kaydı durdurabildiğiniz özellik kayıt sonrası dosyaya müdahale şansı da veriyor. Bu sesli kayıt özelliği Android kullanıcılarına sesli yardım dosyaları paylaşımında ve uygulamalardaki metinlere erişmeye yarıyor.
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Şu an bahsini ettiğimiz bu özellik sadece WhatsApp Beta version 2.17.290’da yer alıyor. Her an yeni güncelleme gelebilir. Ses kaydı daha önce farklı uygulamalarla yapılıyordu.
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WhatsApp geçtiğimiz günlerde beta sürümüne kayda değer özellikler de ekledi. Bunlardan biri artık kişiler listenizdeki kullanıcıların fotoğraflarına yakından bakabiliyorsunuz.
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Evet, eskiden de bakabiliyorduk ama fotoğraflara zum yapmak ve yaklaşmak mümkün değildi.
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Yeni güncelleme daha çok WhatsApp for Business People -İş insanları için WhatsApp konusuna odaklanmış durumda. Bu sayede telefon numarasından iş hakkında bilgi alınabilecek.
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Ve yakında WhatsApp’ta tıpkı Twitter’da olduğu gibi onaylanmış hesaplar – verified account sistemi devreye girecek.
Böylece yanında onay-check işareti olan kullanıcının bilgileri WhatsApp’tan onaylanmış olacak.