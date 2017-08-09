TEKNOLOJİ

WhatsApp'ta ses kayıt özelliği geliştirildi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:58:58

En çok kullanılan mesajlaşma uygulamasının ses kayıt özelliği yenilendi. Fotoğraf ve mesaj gönderiminden sonra en çok kullanılan özellik artık daha yetenekli

  • 1 WhatsApp'ta ses kayıt özelliği geliştirildi
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    WhatsApp en popüler mesajlaşma uygulaması olmayı sürdürüyor. Facebook'un sahibi olduğu uygulamaya gelen güncellemeler yeni yetenekler kazandırıyor. WhatsApp bunlara bir yenisini sesli kayıt özelliğiyle ekledi.

  • 2 WhatsApp'ta ses kayıt özelliği geliştirildi
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    Kimilerine göre WhatsApp’ın en iyi özelliklerinden birisi, kimilerine göre ise en gereksiz özelliklerinden birisi olan sesli mesaj yapılan güncellemeyle artık daha yetenekli.

  • 3 WhatsApp'ta ses kayıt özelliği geliştirildi
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    WhatsApp’ın Android işletim sisteminde beta sürecinde denemeye aldığı gizli özellik yakında yapılacak bir güncellemeyle Android kullanıcılarının hizmetine sunulabilir.

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  • 4 WhatsApp'ta ses kayıt özelliği geliştirildi
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    Ses kaydı zaten sistemde yer alıyordu ancak güncellemeyle birlikte artık daha uzun ses kayıtları yapılabilecek.

  • 5 WhatsApp'ta ses kayıt özelliği geliştirildi
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    Ses kayıt süresi 15 dakikaya kadar çıkarılan özelliğin esas fark yaratan tarafı ise süresi değil.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 30 dakika önce
    peh peh
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