Facebook, Watch adlı yeni sekme ile orijinal video içerikler sunacak

Watch (İzle) adlı yeni sekmesini tanıtmaya hazırlanan Facebook, BuzzFeed, Tastemade, ATTN ve Conde Nast tarafından hazırlananlar başta olmak üzere, birçok kendisi için özel hazırlanan içeriği sunacak.

Ziyaretçilerini daha uzun süre sitesinde tutmak isteyen sosyal ağ, bunun için Netflix benzeri içeriklere de yönelecek. Ancak ilk adımda reality şovlardan canlı spor müsabakalarına ve başka yerde yayımlanmayan kısa içeriklere yer verecek.

HEM MOBİLDE HEM TV'DE ÇALIŞACAK

Watch sekmesi mobil uygulamanın tepesinde yer alacak ve böylece, kolaylıkla erişilebilecek. Kullanıcılar sevdikleri içeriklerin devam bölümlerini oluşturacakları izleme listesi ile takip edebilecekler.

Özellik, televizyonlardaki Facebook uygulamalarında da yer alacak. Bu da, geleneksel TV kanallarına karşı Facebook'un en ciddi hareketi olacak.

Facebook'un bu içerikler için bölüm başı 5 bin ile 20 bin dolar arası ödeme yapacağı söyleniyor. Bunun dışında milyonlarca dolarlık anlaşmalar da söz konusu. Ancak detaylar bilinmiyor.

YORUM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Watch sekmesinin altında, "en çok konuşulanlar" ve "arkadaşlarının izledikleri" gibi farklı listelere erişilebilecek. Ayrıca videoları izlerken yorum yapmak, diğer izleyenlerin yorumları da görebilmek mümkün olacak.

Bugün devreye giren özellik, ilk aşamada küçük bir test grubu tarafından kullanılacak. Önümüzdeki haftalarda özelliğin kademeli olarak tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Business Insider'ın haberine göre, sürecin tamamlanması için hedef 28 Ağustos.

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