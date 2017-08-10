NASA, Mars aracı Curiosity'nin görüntülerinden video yaptı

Mars yüzeyinde 687 gün sürmesi planlanan görevi beşinci yılı geride bırakan Curiosity aracı için, NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı bir 'doğum günü videosu' hazırladı.

Beş dakikalık video, aracın beş yıllık çekimlerinin bir araya getirilmesiyle oluşuyor.

Videoda Mars'ın yüzey haritası ve Curiosity'nin rotası da görülebiliyor. Ufak bir bölgeyi dolaşan araç, şimdiye kadar yaklaşık 16 km seyahat etmiş.

Curiosity'nin bulguları, NASA ve diğer kurumlardaki araştırmacılar için eşsiz bir önem taşırken, NASA yeni bir aracı Mars yüzeyine göndermeyi planlıyor.

Temmuz 2020'de gönderilecek araç, tasarım ve ekipman olarak Curiosity'ye benzeyecek. Bu görev başarılı olursa, Mars'ın başka bir noktasından örnekler toplanabileceği anlamına geliyor, ancak son varış noktası henüz kesinleştirilmedi.

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