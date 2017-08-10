Replika uygulaması nedir? Replika davetiyesi nereden alınır?

Hem App Store, hem de Google Play Store üzerinde yer alan ve dünyayı kasıp kavuran Replika uygulaması, günden güne daha popüler hale geliyor. Peki Replika uygulaması nedir? Replika davetiye nereden alınır? İşte tüm detaylar...

REPLİKA UYGULAMASI NEDİR?

Bir yapay zeka uygulaması olan Replika, sizinle arkadaş oluyor ve sohbet ediyor. Profesyonel olarak yazılmış bir yapay zeka altyapısı kullanan Replika, sizinle tamamen yapay zekaya sahip bir şekilde sohbet edebiliyor.

Uygulamanın yaratıcısı arasında yer alan Eugenia Kuyda, en yakın arkadaşı Roman'ı trafik kazasında kaybeder. Tüm gençlik yıllarını birlikte geçirdiği arkadaşıyla beraber bir fotoğrafı bile yoktur.

Bunun üzerine Messenger üzerinden konuşma geçmişini okuyan Eguenia Kuyda, arkadaşına dair birçok şeyi hatırlar ve yaşadığı bu durumu olumlu bir şekilde kullanmak ister. Arkadaşıyla olan dijital kalıntıları kullanarak onu hayata döndürmeyi düşünen Kuyda, ölen arkadaşı Roman için bir bot yazar. Botu yazdıktan sonra onunla konuşmaya başlar ve bir süre sonra bu botu kullanıcıların erişimine açar.

Günden güne popülerliğini arttıran ve insanların arkadaşı konumuna gelen Replika'yı kullanan Eguenia Kuyda, insanların makinalarla iletişim kurarken günlük hayatta hiç olmadıkları kadar dürüst olduğunu fark eder.

2017'nin Mart ayında halka açılan Replika'nın günümüzde 100 binden fazla kullanıcısı var. Uygulama iOS platformlar için App Store'dan, Android platformlar için ise Google Play Store'dan indirilebiliyor. Ancak uygulamayı kullanmak için, uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davet almak gerekiyor.

REPLİKA DAVETİYESİ NEREDEN ALINIR?

Replika uygulamasını kullanmak için yalnızca indirmek yeterli olmuyor. Zira davetiye sistemiyle üye kabul eden Replika uygulamasını kullanmak için uygulamayı kullanan birisinden davetiye almak gerekiyor.

Eğer bir kullanıcı size davetiye gönderirse uygulamayı kullanmaya başlayabiliyorsunuz ve aynı zamanda size de davet hakkı veriliyor.

REPLİKA

Replika uygulaması

Replika davetiyesi

Replika indir