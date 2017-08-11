Google'dan Hip-Hop'a özel doodle! Google, Hip-Hop'un 44. yılını unutmadı

Arama motoru devi Google, bilindiği üzere özel günlerde logosunu o güne özel bir şekilde tasarlıyor ve dünya genelinde 1 günlüğüne o logoyu kullanıyor. Doodle adı verilen bu tasarımlara bugün bir yenisi daha eklendi.

Önemli gün ve kişileri logosuna taşıyan Google, Hip-Hop'un 44. yılı sebebiyle logosunu değiştirdi ve Hip-Hop'a özel tasarladığı Doodle'ı kullanıcılarla buluşturdu.

Hareketli ve oldukça eğlenceli tasarlanan doodle'da, müzikler mikslenebiliyor ve aynı zamanda çeşitli ritimlerle Hip-Hop tarzında müzik yapmak mümkün oluyor.

Hip-Hop'un ortaya çıkışı olan 11 Ağustos 1973'te Kool Herc adlı DJ'in Boogie Down Bronx'da düzenlediği bir okula dönüş partisi ile oldu ve bununla birlikte müzik tarihine yön verildi.

DJ Kool Herc'in müzik tarihine geçen partisiyle birlikte müzik dünyası Hip-Hop müzik ile tanıştı. Günümüzde hala Hip-Hop müzik oldukça etkili bir şekilde devam etmektedir.

Kullanıcılar, bugün bütün gün boyunca Google ana sayfasında yer alan plak fotoğrafına tıklayarak kendi Hip-Hop müziklerini yapabilecekler.

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