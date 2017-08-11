Amazon, Google'ın başlattığı bulut projesine katıldı

Google, Kubernetes adını verdiği kendi yazılımını, kurucularından olduğu, bulut bilişime özel uygulamalar geliştirmek hedefli Cloud Native Computing Foundation'a (CNCF, Bulut Yerli Bilişim Vakfı) 2014 yılında hediye etmişti.

Cisco, Intel, Twitter, Huawei, IBM, VMware gibi şirketlerin de kurucularından olduğu gruba, bulutta rekabete odaklanan Microsoft'tan işki hafta sonra Amazon da katıldı.

İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Google'ın birçok ürünü bulut üzerinde çalışıyor. Altyapıda kullanılan Kubernetes ise özellikle uygulama geliştirmeyi kolaylaştırıyor. Kubernetes'i destekleyen şirketler müşterilerinin bir sistemden diğerine geçişini de kolaylaştırabiliyor.

Microsoft gibi, topluluğa yeni katılan Amazon yönetim kurulunda koltuk sahibi olmak için yılda 350 bin dolar ödeyecek. Böylece CNCF'nin ne gibi projeler yürüteceği konusunda söz sahibi olacak.

Bir ankete göre Amazon kullanıcılarının yüzde 63'ü Kubernetes'i AWS üzerinde hâlihazırda kullandığını göstermişti.

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