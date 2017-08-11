amazon google
TEKNOLOJİ

Amazon, Google'ın başlattığı bulut projesine katıldı

Amazon'dan bulut kavgasında ılımlı adım

E-ticaret devi Amazon'un giderek büyüdüğü bir alan da bulut bilişim. Amazon Web Services (AWS) olarak bilinen hizmet, kullanıcı talebinin yoğunluğuyla Google'ın başlattığı projeyi sürdüren vakfa katıldı. Amazon, ortak çalışma için Microsoft'la 350 biner dolar yatıracak

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:57:25 Güncelleme: 11:18:00 HABERTURK.COM

Google, Kubernetes adını verdiği kendi yazılımını, kurucularından olduğu, bulut bilişime özel uygulamalar geliştirmek hedefli Cloud Native Computing Foundation'a (CNCF, Bulut Yerli Bilişim Vakfı) 2014 yılında hediye etmişti.

Cisco, Intel, Twitter, Huawei, IBM, VMware gibi şirketlerin de kurucularından olduğu gruba, bulutta rekabete odaklanan Microsoft'tan işki hafta sonra Amazon da katıldı.

İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Google'ın birçok ürünü bulut üzerinde çalışıyor. Altyapıda kullanılan Kubernetes ise özellikle uygulama geliştirmeyi kolaylaştırıyor. Kubernetes'i destekleyen şirketler müşterilerinin bir sistemden diğerine geçişini de kolaylaştırabiliyor.

Microsoft gibi, topluluğa yeni katılan Amazon yönetim kurulunda koltuk sahibi olmak için yılda 350 bin dolar ödeyecek. Böylece CNCF'nin ne gibi projeler yürüteceği konusunda söz sahibi olacak.

Bir ankete göre Amazon kullanıcılarının yüzde 63'ü Kubernetes'i AWS üzerinde hâlihazırda kullandığını göstermişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme