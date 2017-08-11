microsoft surface problem
TEKNOLOJİ

Tarafsız yayın: "Microsoft Surface bilgisayarlar diğerlerinden daha az güvenilir"

Microsoft Surface cihazlara tüketiciden büyük darbe

Toplam 90 bin tablet ve dizüstü bilgisayar kullanıcısıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları, Microsoft Surface cihazlar için hüsran oldu. Artık cihazlarda "Tavsiye edilen" logosu yer almayacak

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:20:56 Güncelleme: 11:32:53 HABERTURK.COM

Consumer Reports adlı tarafsız ve kâr amacı gütmeyen yayının gerçekleştirdiği ankete göre, Microsoft Surface cihazların kullanıcıları her dört cihazdan birinde iki senenin sonunda problemler yaşadığını kabul ediyor.

Microsoft ise kendi iade ve destek oranlarının Consumer Reports'un çalışmasına göre ciddi ölçüde farklı olduğunu belirtti.

Yayının anketine göre, Microsoft cihazları donuyor, beklenmedik şekilde kapanıyor ve dokunmatik ekranlarında sorunlar yaşanıyor.

1952'den beri her yıl güvenilirlik çalışmasını yapan ve tüketici elektroniğiş ürünlerinin yanı sıra elektrikli ev aletlerini de test eden Consumer Reports'a göre en güvenilir cihazlar Apple'a ait çıktı.

  • microsoft
  • Consumer Reports
  • surface
  • dizüstü bilgisayar
  • tablet
  • tüketici güveni
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme