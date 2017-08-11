Tarafsız yayın: "Microsoft Surface bilgisayarlar diğerlerinden daha az güvenilir"

Consumer Reports adlı tarafsız ve kâr amacı gütmeyen yayının gerçekleştirdiği ankete göre, Microsoft Surface cihazların kullanıcıları her dört cihazdan birinde iki senenin sonunda problemler yaşadığını kabul ediyor.

Microsoft ise kendi iade ve destek oranlarının Consumer Reports'un çalışmasına göre ciddi ölçüde farklı olduğunu belirtti.

Yayının anketine göre, Microsoft cihazları donuyor, beklenmedik şekilde kapanıyor ve dokunmatik ekranlarında sorunlar yaşanıyor.

1952'den beri her yıl güvenilirlik çalışmasını yapan ve tüketici elektroniğiş ürünlerinin yanı sıra elektrikli ev aletlerini de test eden Consumer Reports'a göre en güvenilir cihazlar Apple'a ait çıktı.

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