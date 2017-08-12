Mesut Yılmaz'ın gezegeni!

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Yrd. Doç. Mesut Yılmaz başkanlığındaki bir grup uluslararası araştırmacı, Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen keşfetti. Geçen hafta Astronomi ve Astrofizik Dergisi’nde yayımlanan makaleye göre Güneş Sistemi’nin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde keşfedilen gezegen, yüksek hassasiyetli radyal hız ölçümleri kullanılarak bulundu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; araştırmacılar, kırmızı renkli bu yıldızı Antalya’daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ndeki (TUG) 1 buçuk metrelik Türk-Rus yapımı teleskopu üzerine kurulan ışık dalgalarını ölçen spektrograf yardımıyla keşfetti. Yaklaşık 10 yıl süren kapsamlı bir gözlem süreci sonucunda rastlanan gezegene, HD 208897 adı verildi. Gezegen, Güneş’ten 5 kat daha fazla oranda metal içeren dev bir yıldızın etrafındaki dönüşünü 353 günde tamamlıyor.