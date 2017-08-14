TEKNOLOJİ

PlayStation 4 için en iyi oyunlar

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:20:22 HABERTURK.COM

Dünyanın en popüler oyun konsolu olmasının ardında birçok sebep olsa da, oyunlar bu sebeplerin kesinlikle en önemlilerden birisi. Diğer konsollardaki ve PC'deki oyunları oynayabileceğiniz gibi, PS4'e özel oyunlarla da eğlenceli vakit geçirmek mümkün. İşte Business Insider'ın hazırladığı en iyi PS4 oyunları listesi

  • 1 PlayStation 4 için en iyi oyunlar
    1 | 50

    The Witness

    Renkli ve sakin bir adada geçen oyunda sizi birçok bulmaca bekliyor.

  • 2 PlayStation 4 için en iyi oyunlar
    2 | 50

    Bu bulmacaların bir kısmı basit gibi gözükse de, insanı çıldırma noktasına getirmeleri işten değil.

  • 3 PlayStation 4 için en iyi oyunlar
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    The Last Guardian

    Elle çizilmiş görsellerden oluşan oyun, bulmaca çözmenin yanı sıra, arkadaşlık ve sevgi üzerine.

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  • 4 PlayStation 4 için en iyi oyunlar
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    PlayStation 4'e özel hazırlanan The Last Guardian, Japon animelerini andırıyor.

  • 5 PlayStation 4 için en iyi oyunlar
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    The Witcher 3

    Oyundaki görev, hedef ve yan görevlerin sayısı o kadar çok ki, kendinizi bir kez kaptırdığınızda oyundan çıkamayacaksınız.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 12 dakika önce
    kim yapmis bu listeyi ya. the last of us in girmedigi en iyi oyunlar listesi olamaz bence
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