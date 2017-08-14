TEKNOLOJİ
PlayStation 4 için en iyi oyunlar
14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:20:22 | Güncelleme: 13:02:47
HABERTURK.COM
Dünyanın en popüler oyun konsolu olmasının ardında birçok sebep olsa da, oyunlar bu sebeplerin kesinlikle en önemlilerden birisi. Diğer konsollardaki ve PC'deki oyunları oynayabileceğiniz gibi, PS4'e özel oyunlarla da eğlenceli vakit geçirmek mümkün. İşte Business Insider'ın hazırladığı en iyi PS4 oyunları listesi
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1
1
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50
The Witness
Renkli ve sakin bir adada geçen oyunda sizi birçok bulmaca bekliyor.
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2
2
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50
Bu bulmacaların bir kısmı basit gibi gözükse de, insanı çıldırma noktasına getirmeleri işten değil.
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3
3
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50
The Last Guardian
Elle çizilmiş görsellerden oluşan oyun, bulmaca çözmenin yanı sıra, arkadaşlık ve sevgi üzerine.
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4
4
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50
PlayStation 4'e özel hazırlanan The Last Guardian, Japon animelerini andırıyor.
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5
5
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50
The Witcher 3
Oyundaki görev, hedef ve yan görevlerin sayısı o kadar çok ki, kendinizi bir kez kaptırdığınızda oyundan çıkamayacaksınız.
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6
6
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50
Bu açık dünya fantezi oyunu, 2015'te çok sayıda yılın oyunu ödülü kazanmıştı.
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7
7
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50
Gone Home
Listedeki oyunların çoğunun aksine, bir konu üzerinden oynanıyor ve birkaç saat içinde tamamlanıyor.
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8
8
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50
Gone Home'un oynanışı kısa olsa da, eski tip macera oyunlarını sevenlere hitap ediyor.
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9
9
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50
Overwatch
Sadece internetten çok oyunculu olarak oynana Overwatch, bolca karakter, sınıf, mekan ve karşılaşma seçeneğine sahip.
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10
10
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50
Ne oynayacağınızı bilemediğiniz zamanlarda açmak için ideal.
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11
11
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50
Inside
Sadece birkaç saatte bitirebileceğiniz oyunlardan birisi de bu.
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12
12
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50
Macera oyununda ekran yana doğru kayarken platform üzerinde ilerliyor ve bulmacalar çözüyorsunuz. Oyunun sonunu ise tahmin etmek oldukça zor.
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13
13
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50
Destiny
Görebileceğiniz en iyi nişancı oyunlarından olan Destiny, Halo serisinin ardındaki Bungie şirketi tarafından hazırlanıyor.
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14
14
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50
Halo ile aynı havayı soluduğunuzu bile söylemek mümkün. Yine uzaylıları öldürüyorsunuz, fakat bu oyunda özel zırh ve silahlarla karakterinizi geliştirmeniz daha önemli.
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15
15
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50
Psychonauts
İlk Xbox için tanıtılan oyun, daha iyi grafiklerle PS4 için de çıktı.
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16
16
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50
10 yıl önceki bir konsol için hazırlanan oyunun grafikleri her ne kadar geliştirilmiş olsa da, ikinci planda kalıyor. Oyunun vurucu yanı hikayesi, diyalogları ve tarzı.
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17
17
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50
Rise of the Tomb Raider
İyi bir macera isteyenler, serinin 2015'te çıkan oyununu deneyebilirler.
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18
18
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50
Karakter, kıyafet ve silahlardaki seçeneklerle eğlencekli bir oyun sizi bekliyor.
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19
19
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50
Abzu
Oyunlar stres dolu olmak zorunda değil anlayışıyla hazırlanan Abzu'da karakterinizin ölmesi mümkün değil.
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20
20
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50
Oyun boyu okyanusta bulmaca çözebilir, diğer hayvanlarla oynayabilir ve gezegeni kurtarabilirsiniz. Abzu da birkaç saatte tamamlanabilen oyunlardan birisi, fakat hem barışçıl hem de sakin.
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21
21
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50
Resident Evil 7: Biohazard
Az sayıdaki uzun oyun serisinden birisi olan Resident Evil'in sonuncusu, zombi dünyasına ferah bir nefes aldırıyor.
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22
22
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50
Bu kez birinci şahıs gözünden oynanan oyun, Louisiana yakınlarındaki harap bir evin içinde geçiyor.
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23
23
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50
Flower
Anlatması zor ama oynaması oldukça keyifli. Rüzgarda uçuşan bir çiçek yaprağı olup, diğer yapraklarla buluşmaya çalışıyorsunuz.
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24
24
|
50
PlayStation'a özel oyunlardan olan Flower, iyi hissetmek isteyen herkese uygun.
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25
25
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50
Infamous Second Son
Bir dizi çılgın süper gücünüz olsun ve onları devasa bir açık dünya ortamında kullannmak isterseniz, bu oyun size göre.
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26
26
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50
PlayStation'a özel oyun, Seattle'da geçiyor.
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27
27
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50
Titanfall 2
Tek kişilik hikaye modu, Halo üçlemesinden bu yana karşımıza çıkanların en iyisi olabilir.
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28
28
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50
Çok oyunculu mod da oldukça eğlenceli. Nişancı oyunlarında özel yetenekler olsun istiyorsanız, bu oyun sizin kaleminiz.
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29
29
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50
The BioShock Collection
BioShock, BioShock 2 ve BioShock Infinite'ten oluşan oyun, birinci şahıs bilim kurgu macera türünde.
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30
30
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50
Hiç BioShock oynamayanlar ve oynamak isteyenler için bu paketi almak en mantıklısı.
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31
31
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50
Nioh
Dark Souls üçlemesi ve Bloodborne'a yakın bir oynanışa sahip. Tek farkı ise ninjalar ve samuraylar olması.
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32
32
|
50
Seri ilerleyen ve uzun hikaye moduna sahip bir oyun arıyorsanız, PS4'e özel hazırlanan Nioh'u deneyin.
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33
33
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50
Fallout 4
Tüm Fallout oyunları gibi, serinin dördüncüsü de hatırda kalacak karakterlerden oluşuyor.
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34
34
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50
Çılgın silahlar ve düşmanlar, vahşi görevler sizi bekliyor. Önceki oyunlarını sevdiyseniz, Fallout 4'ten sonra genişleme paketlerini de almanız muhtemel.
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35
35
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50
Dark Souls 3
İlk oyuna bol referans yapan Dark Souls 3, zengin hikayesi, farklı ortam ve düşmanlarla akılda kalıcı bir oyun.
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36
36
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50
Buna karşın, hem vaktinizi alacak hem de zorluğuyla sabrınızı biraz zorlayacak.
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37
37
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50
Doom
Yılların birinci şahıs nişancı oyunu Doom, yenilenmiş hâliyle de büyük ilgi çekti.
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38
38
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50
Görünümü, hissi, hızı ve duruşu, Doom'u diğer oyunlardan farklı yapıyor.
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39
39
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50
Rocket League
Overwatch'ta olduğu gibi, Rocket League'de de futbol oynuyorsunuz, fakat bunun farkı; oyuncuların roket destekli otomobiller olması.
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40
40
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50
Oyun yarış, mücadele ve sporu enteresan bir şekilde birleştiriyor.
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41
41
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50
Uncharted 4
Sinematik oyunları beğeniyorsanız, PS4'e özel Uncharted 4'e bayılacaksınız.
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42
42
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50
Üstelik bu oyundan zevk almak için serinin önceki oyunlarını oynamanız da gerekmiyor.
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43
43
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50
Journey
Oyundan çok bir deneyim sunduğu söylenen Journey'yi oynayan herkes, onu çok seviyor.
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44
44
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50
PS4'e özel hazırlanan Journey'nin nasıl olduğunu bu yüzden anlatmıyoruz.
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45
45
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50
Hohokum
Var olan en yaratıcı oyunlardan birisi olabilir. Yılana benzer bir canlıyı canlandırıyorsunuz ve farklı temalardaki dünyalardan geçerek bulmacalar çözüyorsunuz.
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46
46
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50
Her dünya tam bir sürpriz. Karakterler, bulmacalar ve anlar ise çok eğlenceli. Bu oyun da PS4'e özel.
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47
47
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50
Horizon Zero Dawn
PS4'e özel hazırlanan Horizon Zero Dawn, bir macera oyunu gibi gözükse de, göründen son derece farklı olduğunu söylemekte fayda var.
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48
48
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50
Çarpıcı hikayesi, ilgi çekici karakterleri, diyaloglar ve görselleri bir araya getirince, bu bir oyun değil, Hollywood filmi demek işten değil.
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49
49
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50
Bloodborne
Bir PlayStation 4'ünüz varsa ve bu oyunu oynamadıysanız, yanlış yaptınız. Dark Souls serisini andıran oyun, aynı geliştiriciden çıktı, fakat daha yüksek tempolu.
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50
50
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50
H.P. Lovecraft hikayelerini andıran bir havadaki oyunda derinlere indikçe, korkularınızla yüzleştiğinizi hissedebilirsiniz. Bloodborne da PlayStation'a özel oyunlardan birisi.